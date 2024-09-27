مدير الفتوى بالإسكندرية: الزواج العرفي للحصول على معاش المتوفى حرام شرعًا

أكد الدكتور إبراهيم الجمل، مدير عام الفتوى والعوض بالأزهر الشريف في الإسكندرية، خلال لقاء حواري بعنوان "الزواج وحقوق المرأة"، أن الزواج العرفي بهدف حصول الزوجة على معاش الزوج المتوفى أو الأب يعد حرامًا شرعًا.

وأوضح أن هذا النوع من الزواج يضر بالنساء ويجور على حقوقهن في الميراث وفي حال وجود أبناء.

وأضاف الجمل أن الزواج العرفي مشابه لزواج المساكنة، مشددًا على ضرورة دراسة كافة الأمور الشرعية قبل إصدار الفتاوى.

وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية قد تدفع البعض لهذا الخيار، لكنه حذر من فتح باب لممارسات غير أخلاقية واعتبرها تنصلًا من مسئوليات الزوج.

في سياق متصل، تحدث الدكتور أحمد رشاد، مدير مكتب وكيل وزارة الأوقاف، عن مفهوم الزواج كعلاقة قائمة على المودة والرحمة، موضحًا أن زيادة حالات الطلاق تعود لعدة أسباب، من بينها النزاعات بين الزوجين والتخلي عن الأدوار التقليدية.

دور المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق المرأة

كما أشاد فيكتور ماركوس، مدير مركز الإبراهيمية للإعلام، بالدور الفاعل لمؤسسات المجتمع المدني في دعم حقوق المرأة، مشيرًا إلى جهود الأزهر والأوقاف والكنيسة في هذا المجال.

ومن جانبها، أكدت عزيزة مصطفى، مدير رعاية الطفولة والأمومة بحي العامرية ورئيس الجمعية، أهمية حقوق الطفل ونجاحاتهم في الإسكندرية في مواجهة قضايا مثل العنف الأسري والزواج المبكر.

وشهد اللقاء تباينًا في الآراء حول الزواج العرفي من أجل الحصول على معاش المتوفي، حيث دار نقاش بين الدكتور محمد دوير والدكتورة فايزة صقر من جهة، والدكتور الجمل من جهة أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية.