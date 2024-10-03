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رياضة

كرة اليد، هتافات الجماهير تزين احتفالات الأهلي ببرونزية المونديال (فيديو وصور)

هتافات الجماهير تزين
هتافات الجماهير تزين احتفالات الأهلي ببرونزية المونديال

كرة اليد، احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، ببرونزية بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 9 فرق.

وحرص لاعبو النادي الأهلي على الاحتفال مع الجماهير عقب تحقيق فوز تاريخي على العملاق الأوروبي برشلونة الإسباني في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بنتيجة (32-29).

وفاز الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني ستيفان مادسن، على نظيره برشلونة الإسباني بنتيجة (32-29)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم لتحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم النادي الأهلي على برشلونة بنتيجة (18-15).

بهذه النتيجة يحصد الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية، فيما يحل برشلونة بالمركز الرابع.

الأهلي يخسر أمام ماجديبورج

وكان الأهلي قد خسر أمام ماجديبورج الألماني بنتيجة (28-24)، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وعلى الجانب الآخر، حقق فيزبريم المجري فوزا مستحقا أمام برشلونة بنتيجة (39-34)، في الجانب الثاني من مباريات الدور قبل النهائي.

وخاض الأهلي مباراتين في دور المجموعات، فاز في الأولى أمام سيدني الأسترالي، وخسر المواجهة الثانية أمام برشلونة الإسباني.

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