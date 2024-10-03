وزير السياحة يعقد لقاءات مع مسئولي شركات الطيران السعودية

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مجموعة من اللقاءات المهنية مع عدد من مسئولي شركات الطيران السعودية، وذلك خلال زيارته الحالية للمملكة العربية السعودية.

والتقى وزير السياحة والآثار، مع توني دوجلاس الرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض، وراكان العتيبي رئيس شئون الحج والعمرة والشئون التجارية والاتفاقيات الثنائية بشركة فلاي أديل، والكابتن سليمان اليعقوبي الرئيس التنفيذي للخطوط السعودية بالإنابة.



تعزيز آليات التعاون لزيادة تدفق الحركة السياحية البينية بين مصر والسعودية



وخلال هذه اللقاءات تم بحث تعزيز آليات التعاون لزيادة تدفق الحركة السياحية البينية بين البلدين، والتعرف على استراتيجيات ورؤى هذه الشركات وخططها التشغيلية المستقبلية بالنسبة للمقصد السياحي المصري، واهتمامهما بتعزيز الحركة الجوية بين مصر والسعودية.



برنامج تحفيز الطيران



كما تم استعراض برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة، وبحث إمكانية التعاون لتنفيذ حملات تسويقية مشتركة لإلقاء الضوء على المقصد السياحي المصري والترويج لمقوماته ومنتجاته وأنماطه السياحية المتنوعة بصورة أكبر بالأسواق السياحية المختلفة ولاسيما السوق السعودي، بالإضافة إلى التطرق للحديث عن منتج العمرة بلس الذي يستهدف الدمج بين برامج كل من العمرة وزيارة مصر.

وحضر هذه اللقاءات السفير أحمد فاروق سفير مصر في السعودية، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وسامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، والسفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، بالإضافة إلى عدد من قيادات هذه الشركات.

