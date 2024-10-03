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وزير السياحة والآثار يلتقى نظيره السعودي لبحث سبل التعاون المشترك

لقاء وزير السياحة
لقاء وزير السياحة والآثار مع نظيره السعودي، فيتو

استهل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، زيارته القصيرة الحالية التي يقوم بها للمملكة العربية السعودية لعقد عدد من اللقاءات الرسمية والمهنية مع عدد من الوزراء والمستثمرين ورجال الأعمال السعوديين، بعقد لقاء مع أحمد الخطيب وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمقر وزارة السياحة السعودية.
 

السياحة البينية بين مصر والسعودية 

وخلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار، ومناقشة آليات الترويج السياحي المشترك وزيادة حركة السياحة البينية بين البلدين، وتم خلال اللقاء التطرق للحديث عن أهمية العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين.  

وتبادل الوزيران أطراف الحديث، حيث قام كل منهما باستعراض نبذة سريعة عن استراتيجية السياحة الخاصة بدولته وخططهم الترويجية بكل دولة.

بحث سبل الترويج السياحي المشترك بين مصر والسعودية

كما تم مناقشة بعض الموضوعات التي يمكن التعاون المشترك من خلالها منها التعاون في التدريب المشترك، وتنظيم ورش عمل بين شركاء المهنة من الشركات المصرية ونظيرتها السعودية لبحث سبل الترويج السياحي المشترك وإعداد برامج تنفيذية سريعة بما يساهم زيادة حصة المنطقة العربية من حجم السياحة العالمية.

وعقب ذلك، حرص الوزير السعودي على إقامة مأدُبة غذاء على شرف شريف فتحي وزير السياحة والآثار.
 وحضر اللقاء من الجانب المصري السفير أحمد فاروق سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وسامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، وحضر من الجانب السعودي الأميرة هيفاء بنت محمد ال سعود نائب وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية، وفهد حميد الدين الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، وسلطان المسلّم وكيل وزارة السياحة للشؤون الدولية، وعبدالله الحقباني الرئيس التنفيذي للشركات الدولية.

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شريف فتحي وزير السياحة والآثار السعودية أحمد الخطيب وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية وزارة السياحة السعودية

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