متحف القصر الإمبراطوري يحتضن معرضا خاصا بالثقافة الكونفوشيوسية

يحتضن متحف القصر الإمبراطوري في العاصمة الصينية "بكين"، معرضا خاصا يُركز على الثقافة الكونفوشيوسية.

إقامة معرض عن الثقافة الكونفوشيوسية في يكين

ويضم معرض الثقافة الكونفوشيوسية المقام حاليا فى بكين 380 قطعة من نحو 30 مؤسسة أثرية وثقافية محلية ودولية، بما في ذلك قطع أثرية من متحف القصر الإمبراطوري.

ومن خلال الأدلة الأثرية والنصوص المحفوظة والآثار الثقافية، يستكشف المعرض تطور الثقافة الكونفوشيوسية، ويوضح المبادئ الأساسية للفكر الكونفوشيوسي، فضلا عن تسليط الضوء على تأثيره العالمي العميق.

تعاون بين متحف القصر الإمبراطوري والرابطة الكونفوشيوسية

وسيستمر المعرض الذي ينظمه بشكل مشترك متحف القصر الإمبراطوري والرابطة الكونفوشيوسية الدولية حتى يوم 5 يناير 2025.

ويصادف هذا العام الذكرى السنوية الـ2575 لميلاد كونفوشيوس. وتتوفر أيضا نسخة عبر الإنترنت من المعرض على الموقع الرسمي لمتحف القصر الإمبراطوري.

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