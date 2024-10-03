الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

متحف القصر الإمبراطوري يحتضن معرضا خاصا بالثقافة الكونفوشيوسية

معرض الثقافة الكونفوشيوسية،
معرض الثقافة الكونفوشيوسية، فيتو

يحتضن متحف القصر الإمبراطوري في العاصمة الصينية "بكين"، معرضا خاصا يُركز على الثقافة الكونفوشيوسية.

إقامة معرض عن الثقافة الكونفوشيوسية في يكين

ويضم معرض الثقافة الكونفوشيوسية المقام حاليا فى بكين 380 قطعة من نحو 30 مؤسسة أثرية وثقافية محلية ودولية، بما في ذلك قطع أثرية من متحف القصر الإمبراطوري.

 

ومن خلال الأدلة الأثرية والنصوص المحفوظة والآثار الثقافية، يستكشف المعرض تطور الثقافة الكونفوشيوسية، ويوضح المبادئ الأساسية للفكر الكونفوشيوسي، فضلا عن تسليط الضوء على تأثيره العالمي العميق.

تعاون بين متحف القصر الإمبراطوري والرابطة الكونفوشيوسية

وسيستمر المعرض الذي ينظمه بشكل مشترك متحف القصر الإمبراطوري والرابطة الكونفوشيوسية الدولية حتى يوم 5 يناير 2025.

 

ويصادف هذا العام الذكرى السنوية الـ2575 لميلاد كونفوشيوس. وتتوفر أيضا نسخة عبر الإنترنت من المعرض على الموقع الرسمي لمتحف القصر الإمبراطوري. 

متحف اللوفر يحتفل بألبوم ليدي جاجا بهذه الطريقة

لوضعهم الكوفية الفلسطينية، متحف شهير في نيويورك يفصل 3 موظفين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتوأسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.طية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، 

 

 

 

متحف القصر الامبراطوري بكين الثقافة الكونفوشيوسية الكونفوشيوسية الرابطة الكونفوشيوسية الدولية

مواد متعلقة

فوكاك، بكين تفتح خزائن السخاء للقارة السمراء بقمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي

ألسن عين شمس تستقبل وفدًا من الرابطة الكونفوشيوسية الدولية وجامعة الدراسات الأجنبية

الأكثر قراءة

مرتباتهم 30 ألف جنيه فقط، استقالات جماعية لمهندسين في بتروجيت وإنبي بسبب تدني الأجور

إيقاف الملاكمة الجزائرية إيمان خليف وتجريدها من كل الألقاب

كرة اليد، الأهلي يفوز على برشلونة في مباراة تاريخية ويحصد برونزية مونديال الأندية

رسميا، كاف يحدد تصنيف أندية دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

عبد الله السعيد يخبر إدارة الزمالك برغبته في الاعتزال بالتيشرت الأبيض

السيسي لـ بن زايد: وجودك معانا شرف كبير لينا وحاجة تسعدنا

ممدوح عباس منتقدا كثرة احتفالات الزمالك بالسوبر: لعب عيال والسكوت من ذهب

تعرف على سعر الأرز اليوم الخميس بالأسواق

منوعات

المزيد

خبير تغذية يكشف أسباب الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الضارة

متحف القصر الإمبراطوري يحتضن معرضا خاصا بالثقافة الكونفوشيوسية

تحسين الخدمات في المباني السكنية، شركة روسية تكشف عن تطور جديد في الذكاء الاصطناعي

عالم فلك روسي: الكويكب 2024 PT5 يقترب من الأرض مرة أخرى

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

سعر طن القصدير اليوم الخميس بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أستاذة فيزياء وخبيرة في أنظمة الطهي.. كلوديا شينباوم أول سيدة تتولى رئاسة المكسيك (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النسر في المنام وعلاقتها بالحصول على المال الوفير

أجمل صيغ الدعاء في ليلة الجمعة.. اعرفها

شباب حول الرسول، رافع بن خديج "أصغر الرماة في أُحُد"

المزيد
الجريدة الرسمية