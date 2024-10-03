الخميس 03 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

مدير الأكاديمية العسكرية: من يطلب السلام عليه امتلاك قوة تحميه (فيديو)

الفريق أشرف سالم
الفريق أشرف سالم مدير الأكاديمية العسكرية، فيتو
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هنأ الفريق أشرف سالم، مدير الأكاديمية العسكرية، الطلاب وعائلاتهم بحفل تخرج دفعات جديدة من طلاب الكليات العسكرية، معربا عن تمنيه التوفيق لهم، ومهنئا الدولة المصرية، بتخرجهم.

وأضاف مدير الأكاديمية العسكرية في لقاء مع الإعلامي كمال ماضي على قناة «إكسترا نيوز»، على هامش حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024: «أحمد الله، على أن ما كنا نحلم به يتحقق اليوم بافتتاح الأكاديمية العسكرية في عهدها الجديد بالعاصمة الإدارية، هذا يوم عظيم نرى فيه أحد المنشآت العسكرية في يوم الافتتاح على أحدث المواصفات العالمية، وهو نتاج جهد مبذول وعمل متواصل وبتوفيق من الله ودعم من القيادة السياسية والقيادة العامة».

 

وتابع سالم، أنّ الهدف الأساسي للأكاديمية انتقاء وإعداد ضباط المستقبل من خلال منظومة عمل متكاملة هدفها خلق جيل جديد من الضباط، من أجل مواكبة الواقع والتحديات الموجودة وفي ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة التعقيد تمر بها المنطقة، ولدينا يقين ثابت بأن من طلب السلام عليه امتلاك قوة تحافظ عليه، وهذه القوة أساسها مقاتل تكون في أكاديمية عظيمة.

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