أحدث تقنيات التشخيص والعلاج بجراحات الأوعية الدموية بمؤتمر دولي في جامعة المنصورة (صور )

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي لجراحة الأوعية الدموية "إيجي فاسك 2024" (Egy Vasc)، بمدينة الإسكندرية اليوم ، برئاسة الدكتور مسعد سليمان، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة المنصورة، وبالتعاون مع الجمعية العربية لجراحة الأوعية الدموية، ويُعد هذا الحدث الأبرز في مجال جراحات الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية بمصر، حيث جمع أكثر من 1000 طبيب متخصص من مختلف الجامعات المصرية ومستشفيات وزارة الصحة، إلى جانب نخبة من كبار الخبراء والجراحين من مصر والدول العربية والأجنبية.

المؤتمر يعقد تحت مظلة الرؤية الاستراتيجية التي يتبناها الرئيس

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب الدكتور مسعد سليمان عن فخره بتنظيم هذا المؤتمر الذي يعقد تحت مظلة الرؤية الاستراتيجية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،لدعم البحث العلمي وتطوير التعليم الطبي.

وشدد سليمان أن المؤتمر يعكس التزام مصر بتطوير قطاع الرعاية الصحية من خلال تبادل الخبرات العلمية بين الأطباء من مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال جراحات الأوعية الدموية وتطوير تقنيات العلاج الحديثة.

المؤتمر يمثل قمة التواصل العلمي في الشرق الأوسط بين الأطباء والخبراء

وأكد سليمان أن المؤتمر يمثل قمة التواصل العلمي في الشرق الأوسط بين الأطباء والخبراء في مجال جراحة الأوعية الدموية، موضحًا أن الهدف الرئيسي للمؤتمر هو تزويد الأطباء الشباب بأحدث المعلومات والتقنيات العالمية في هذا المجال الحيوي، وتبادل الخبرات مع العلماء من مختلف الدول بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية لمرضى الأوعية الدموية.

تحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات الطبية



وأضاف سليمان: "نحن نسعى من خلال هذا المؤتمر إلى تحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات الطبية، وتطوير مهارات الأطباء بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في الطب الحديث".

تخلل اليوم الأول من المؤتمر عدة جلسات علمية تناولت أحدث التقنيات والابتكارات في مجال جراحات الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية، بالإضافة إلى علاج القدم السكري.



وأكد الدكتور محسوب مراد، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الأزهر، أن المؤتمر يمثل نقلة نوعية في تدريب الأطباء الشباب على أحدث الأساليب العلاجية، مشيرًا إلى أن المشاركة الكبيرة من الأطباء والجراحين تعكس أهمية هذا الحدث على الصعيدين المحلي والدولي.

تقديم تقنيات جديدة في تشخيص وعلاج الأمراض الوعائية



من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب الفخراني، أمين عام المؤتمر وأستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة الأزهر، أن الجلسات العلمية وورش العمل تهدف إلى تقديم تقنيات جديدة في تشخيص وعلاج الأمراض الوعائية، كما أشار إلى أهمية القسطرة التداخلية كأداة فعالة في معالجة العديد من الأمراض التي تصيب الأوعية الدموية، مؤكدًا أن المؤتمر سيشهد تدريبًا عمليًا للأطباء على هذه التقنيات، مما يعزز من كفاءتهم وقدرتهم على مواجهة التحديات الطبية.

جلسات المؤتمر ستتيح للأطباء المشاركين فرصة التفاعل مع كبار الخبراء



وأشار الدكتور خالد موافى، نائب رئيس المؤتمر وأستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة، إلى أن المؤتمر يمثل فرصة كبيرة لتبادل الخبرات بين الأطباء المصريين ونظرائهم من الدول الأخرى. وأضاف أن جلسات المؤتمر ستتيح للأطباء المشاركين فرصة التفاعل مع كبار الخبراء في مجال جراحة الأوعية الدموية، مما يساهم في تعزيز المعرفة الطبية وتطوير المهارات العملية.

تعزيز البحث العلمي في مجال جراحة الأوعية الدموية



بدوره، أكد الدكتور ياسر القيران، نائب رئيس المؤتمر، أن أهمية المؤتمر تكمن في قدرته على تعزيز البحث العلمي في مجال جراحة الأوعية الدموية، خاصة في ظل تزايد أعداد المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري التي تؤثر على الأوعية الدموية مشيرا أن المؤتمر يسعى إلى تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه الأطباء في هذا المجال، من خلال تسليط الضوء على أحدث الوسائل العلاجية والتشخيصية.

الجلسات العلمية وورش العمل شهدت تفاعلًا كبيرًا



وفي ختام فعاليات اليوم الأول، أعرب الدكتور محمد حمزة، أحد مقرري المؤتمر، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه الحدث حتى الآن، مشيرًا إلى أن الجلسات العلمية وورش العمل شهدت تفاعلًا كبيرًا من المشاركين، مما يعزز أهمية المؤتمر كمنصة علمية دولية. مشيرا أن فعاليات اليوم الثاني ستتضمن المزيد من النقاشات المتعمقة حول الجديد في جراحات الأوعية الدموية، بمشاركة نخبة من كبار الأساتذة والخبراء.

جلسات وورش في مؤتمر الأوعية الدموية لتسلط الضوء على أحدث الأبحاث



ويواصل المؤتمر فعالياته غدًا الجمعة بمزيد من الجلسات والورش التي تسلط الضوء على أحدث الأبحاث في هذا المجال، حيث يمثل هذا الحدث يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الرعاية الصحية في مصر والمنطقة العربية، وتطوير المهارات الطبية لشباب الأطباء بما ينعكس إيجابيًا على خدمة المرضى.

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