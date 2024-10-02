الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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اقتصاد

وزير الصناعة يشهد توقيع عقد لإقامة مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية

جانب من اللقاء ؛
جانب من اللقاء ؛ فيتو

شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع عقد بين شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني المسئولة عن إدارة وتطوير مدينة الجلود بالروبيكي وشركة ليوني مصر لإقامة مشروع توسعات لإنتاج الضفائر الكهربائية بمدينة الروبيكي وذلك على مساحة 13 ألف متر مربع وباستثمارات 40 مليون يورو.

 وقع العقد الدكتورة ناهد يوسف رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني، والدكتور أنيس كمون رئيس شركة ليوني مصر، وذلك بحضور جوهانز هيرزبروخ، نائب رئيس شركة ليوني الألمانية لشؤون التطوير العقاري للشركات وعدد من قيادات الوزارة والشركة.

توفير جميع أشكال الدعم والمساندة للشركات العالمية

وأكد الوزير حرص الوزارة على مواصلة توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للشركات العالمية وخاصة الشركات الألمانية للتغلب على أي تحديات قد تواجهها وتقديم تيسيرات كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية، مشيرًا إلى تطلع الوزارة لأن يكون هذا المشروع بداية واعدة لمشروعات أخرى جديدة تصب في صالح الاقتصاد المصري والشركة.

ووجه الوزير بعقد جولة تفقدية لممثلي شركة ليوني بعدد من المناطق الصناعية المدارة بنظام المطور الصناعي بالعاشر من رمضان لتعريف الشركة بالقدرات الصناعية الواعدة في مصر والخدمات والمزايا المتاحة أمام الشركة في حال رغبتها في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.

ومن جانبهم أشاد مسؤولو شركة ليوني مصر بالتيسيرات والدعم غير المسبوق الذي تلقته الشركة من الوزارة و الفريق كامل الوزير، حيث تم الاتفاق على كافة تفاصيل المشروع الجديد والانتهاء من التعاقد مع الشركة خلال شهرين فقط منذ الاجتماع الأول مع الشركة نهاية يوليو الماضي الأمر الذي بعث برسالة ثقة لشركة ليوني الأم والشركات الألمانية ويعكس الطفرة التي تشهدها بيئة الاستثمار والصناعة في مصر حاليًا.

ومن المتوقع أن يوفر المصنع الجديد حال تشغيله ما يقرب من 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتستهدف الشركة من خلال مصنعها الجديد زيادة حجم صادراتها من مصر بنسبة 50% والوصول بصادرتها إلى 240 مليون يورو سنويا خلال عامي 2025 و2026، ومن المقرر انتهاء الشركة من إقامة المصنع وبدء الإنتاج خلال عام واحد.

رئيس الوزراء يتابع مع مسئولي الشركة المصرية العالمية للسيارات آليات توطين الصناعة

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