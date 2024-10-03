الخميس 03 أكتوبر 2024
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حوادث

قرارات عاجلة للنيابة في حادث العثور على جثة شاب بترعة بأبو النمرس

العثور على جثة، فيتو
العثور على جثة، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في العثور على جثة شخص مجهول الهوية عثر عليه غارق في ترعة بطريق البحر بمنطقة نزلة الأشطر في أبو النمرس.

كما أمرت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقي، كما أمرت بسرعة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بفحص بلاغات تغيب لكشف هوية المتوفى.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية في ترعة بطريق البحر بمنطقة نزلة الأشطر في أبو النمرس.

وانتشلت الأهالي بانتشال الجثمان، وتحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل العثور على جثمان شخص في أبو النمرس

أفاد مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء محمد الشرقاوي، بأن رئيس مباحث أبو النمرس المقدم مصطفى المهدي، أبلغ عن العثور على جثة شخص مجهول في العقد الثالث من العمر طافية على سطح ترعة الأشطر، دون وجود أي إصابات ظاهرة.

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