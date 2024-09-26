الخميس 26 سبتمبر 2024
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حوادث

النيابة تطلب التحريات في تعدي 3 أشقاء علي رئيس مجلس مدينة أبو النمرس

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

طلبت نيابة الجيزة تحريات المباحث في إصابة رئيس مجلس مدينة أبو النمرس، إثر تعدي 3 أشقاء عليه أثناء تنفيذ قرارات إزالة بقطعة أرض، وطلبت النيابة إعداد تقرير طبي بشأن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه.

 

التعدي على رئيس مجلس مدينة أبو النمرس

 

كانت البداية بإخطار رئيس مباحث مركز أبو النمرس، المقدم مصطفى المهدي، بتعدي 3 أشقاء على رئيس الحي أثناء تنفيذ قرار إزالة بدائرة المركز، بتحديد هويتهم ألقي القبض عليهم.

 

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