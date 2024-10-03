بدران يستقبل وفدا من مستشفى دمياط التخصصي لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط أمس الأربعاء، وفدا من مستشفى دمياط التخصصي مكون من الدكتور كمال سلامة مدير المستشفى والدكتورة ريهام موسي نائب مدير مستشفى دمياط التخصصي ومدير الوحدات الطبية المتخصصة والدكتور اسامة جلال رخا مدير الهيئة الطبية والدكتورة دينا شمس نائب مدير الخدمات الطبية وفى حضور الدكتور محمد فهيم مدير الادارة العامة للطب العلاجي والدكتورة سوزان الكيكى مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة.



وبحث الوفد مع وكيل وزارة الصحة بدمياط سبل التعاون المشترك بين مديرية الصحة ومستشفى دمياط التخصصي التابعة لأمانة المراكز التخصصية بوزارة الصحة .



ومن جانبه أكد “بدران” على التكامل بين الهيئات التابعة للقطاعات المختلفة في وزارة الصحة والسكان والتى تجتمع جميعها على خدمة المواطنين وتقديم افضل رعاية صحية لهم.

وكيل وزارة الصحة يجتمع بقيادات مديرية الصحة

وفي نفس السياق اجتمع الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، بمديرى الادارات العامة بمديرية الصحة فى حضور الدكتور أحمد خليل والدكتورة امانى القرش وكيلى مديرية الصحة،وذلك ضمن متابعات خطط تلافى السلبيات وتطوير العمل ومناقشة تقارير المرورات المكبرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة.

وكيل وزارة الصحة بدمياط يجتمع بمديرى الإدارات العامة



وتناول الاجتماع مناقشة تقارير المرورات المكبرة والمرورات المفاجئة للفرق الاشرافية لمديرية الصحة والتى تم رفعها لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، بالاضافة الى بحث مؤشرات الأداء الخاصة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية.



ومن جانبه كلف وكيل الوزارة، الحضور بتكثيف المتابعة للمراكز الطبية الاولى بالتدخل من حيث مؤشرات الأداء كذلك تكثيف التدريب للفرق الطبية لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.