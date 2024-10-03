5 مفاجآت مدوية بعد الجولة الثانية في دوري أبطال أوروبا.. خسارة البطل.. صدارة دورتموند.. وميلان خارج أفضل 30 فريقا

أُسدل الستار على الجولة الثانية من النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا بعدد من المفاجآت وبالكثير من الإثارة والأرقام التاريخية.

جولتان من دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد تسببت نتائجهما في 5 مفاجآت كبيرة.

خسارة البطل لأول مرة هذا الموسم

تعرض ريال مدريد للخسارة الأولى له هذا الموسم بعدما استطاع الحفاظ على سجلاته في الدوري الإسباني نظيفة، حتى الآن.

خسارة ريال مدريد جاءت من الخصم الأغرب وهو فريق ليل الفرنسي، الذي يعاني الكثير في جدول ترتيب الدوري الفرنسي مؤخرًا حيث خسر مواجهتين متتاليتين، وتعادل في الثالثة.

الصدارة لخامس الدوري الألماني

يحتل فريق بوروسيا دورتموند صدارة جدول ترتيب بطولة دوري أبطال أوروبا حتى هذه اللحظة برصيد ست نقاط، ولديه فارق أهداف +9 بعد تسجيل عشرة أهداف وتلقي هدف واحد فقط.

المفاجأة تكمن في أن دورتموند، الذي لعب نهائي النسخة الماضية، يحتل المركز الخامس في الدوري الألماني نفسه، واستقبلت شباكه تسعة أهداف، وهز شباك الخصوم 11 مرة في 5 مباريات.

مفاجأة بريست الفرنسي

من أغرب الأمور في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بشكله الجديد حتى الآن هو مركز ترتيب فريق بريست الفرنسي.

يحتل الفريق الفرنسي المركز الثاني في جدول الترتيب خلف بوروسيا دورتموند، ويتقدم على الكثير من الأندية العريقة في الترتيب ذاته، حتى من بين تلك التي نالت ست نقاط مثله لكنها لم تحقق الفارق نفسه من الأهداف.

رباعية نادرة في شباك أتلتيكو مدريد

كان أتلتيكو مدريد مثالًا للصلابة الدفاعية طيلة سنوات، حتى إنه حقق لقب الدوري الإسباني في 2014 بذلك السلاح نفسه.

لكن في مباراة غريبة وغير مفهومة نجح بنفيكا البرتغالي ليس فقط في الفوز على أتلتيكو مدريد، بل في اكتساحه بأربعة أهداف نظيفة.

المثير للجدل في ذلك الفوز أنه جاء بعد أيام قليلة للغاية من صمود أتلتيكو مدريد الرائع أمام ريال مدريد والتعادل في اللحظات الأخيرة بهدف لكل فريق.

ميلان خارج أفضل 30 فريقا

في واحدة من الظواهر التي ستحزن جماهير كرة القدم الإيطالية بكل تأكيد، هو غياب ميلان عن الصورة في الوقت الحالي.

ميلان خسر مواجهتين حتى الآن، ويحتل المركز الـ32 دون نقاط، ولا يمكنه أن يخسر المزيد من النقاط في الجولات القادمة لو أراد أن يتواجد في الصورة.

نتائج مباريات الجولة الثانية من دورى أبطال أوروبا

جيرونا 2 – 3 فينورد

شاختار 0 – 3 أتالانتا

ليل 1 – 0 ريال مدريد

ليفربول 2 – 0 بولونيا

أستون فيلا 1 – 0 بايرن ميونخ

لايبزيج 2 – 3 يوفنتوس

بنفيكا 4 – 0 أتلتيكو مدريد

دينامو زغرب 2 – 2 موناكو

شتورم جراتس 0 – 1 كلوب بروج

ريد بول سالزبورج 0 – 4 ستاد بريست

شتوتجارت 1 – 1 سبارتا براج

سلوفان براتيسلافا 0 – 4 مانشستر سيتي

إنتر ميلان 4 – 0 النجم الأحمر

بوروسيا دورتموند 7 – 1 سيلتك

برشلونة 5 – 0 يونج بويز

باير ليفركوزن 1 – 0 ميلان

أرسنال 2 – 0 باريس سان جيرمان

آيندهوفن 1 – 1 سبورتنج لشبونة

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الثانية

1 بوروسيا دورتموند، 6 نقاط.

2 بريست، 6 نقاط.

3 بنفيكا، 6 نقاط.

4 باير ليفركوزن، 6 نقاط.

5 ليفربول، 6 نقاط.

6 أستون فيلا، 6 نقاط.

7 يوفنتوس، 6 نقاط.

8 مانشستر سيتي، 4 نقاط.

9 إنتر ميلان، 4 نقاط.

10 سبارتا براج، 4 نقاط.

11 أتالانتا، 4 نقاط.

12 سبورتينج لشبونة، 4 نقاط.

13 آرسنال، 4 نقاط.

14 موناكو، 4 نقاط.

15 بايرن ميونخ، 3 نقاط.

16 برشلونة 3 نقاط.

17 ريال مدريد 3 نقاط.

18 ليل، 3 نقاط.

20 باريس سان جيرمان 3 نقاط.

21 كلوب بروج 3 نقاط.

22 فينورد 3 نقاط.

23 أتلتيكو مدريد 3 نقاط.

24 أيندهوفن، نقطة.

25 شتوتجارت، نقطة.

26 بولونيا، نقطة.

27 شاختار، نقطة.

28 دينامو زغرب نقطة.

29 لايبزيج، بدون رصيد.

30 جيرونا، بدون رصيد.

31 شتورم جراتس، بدون رصيد.

32 ميلان، بدون رصيد.

33 ريد ستار، بدون رصيد.

34 سالزبورج، بدون رصيد.

35 سلوفان براتيسلافا، بدون رصيد.

36 يونج بويز، بدون رصيد.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.