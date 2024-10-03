الخميس 03 أكتوبر 2024
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وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 100 مليون خدمة مجانية

حملة ١٠٠ يوم صحة
حملة ١٠٠ يوم صحة

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 100 مليون و903 آلاف و169 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الأربعاء 2 أكتوبر، وفي إطار مبادرة  الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

 

بداية جديدة لبناء الإنسان

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و747 ألفًا و686 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 611 ألفا و865 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 386 ألفا و856 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 122 ألفا و721 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 80 ألفًا و147 خدمة، بالإضافة لتقديم 93 ألفا و870 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 39 ألفا و800 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 64 ألفا و975 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 223 ألفا و393 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 5 آلاف و13 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 10 آلاف و564 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 2194 عملية، ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 36 ألفا و144 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي  لـ70 ألفا و144 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

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ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

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