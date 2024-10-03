الخميس 03 أكتوبر 2024
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تداول 34 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط.. ڤيتو
ميناء دمياط.. ڤيتو

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الخميس بيانًا عن حركة السفن والبضائع جاء فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة..  بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

 

حركة الصادر من البضائع العامة


وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19179 طن تشمل:  1701 طن ملح و3772 طن اسمنت و1156 طن كلينكر و7050 طن يوريا و5500 طن بضائع عامة.د

حركة الوارد من البضائع العامة


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58678 طن تشمل: 12128 طن حديد و7400 طن سكر و1300 طن حمص و500 طن زيت طعام و1522 طن خشب زان و1400 طن فول صويا و10700 طن خردة و9508 طن قمح و7500 طن ذرة  و 6720 طن بضائع متنوعة.

حركة الصادر من الحاويات بالميناء


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 206 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 74 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 115 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 123527 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 174322 طنًا  ،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5293 حركة.

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