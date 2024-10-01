الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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تداول 32 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الثلاثاء  استقبال  6 سفن، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما غادرت 6 سفن اخرين، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة  .

حركة الصادر من البضائع العامة


وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29632 طن تشمل:  1244 طن ملح و1850 طن رمل و2459 طن اسمنت و17154 طن كلينكر و3325 طن مولاس و3600 طن بضائع عامة.

حركة الوارد من البضائع العامة


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42592 طن تشمل: 3470 طن حديد و11620 طن سكر و2926 طن فول صويا و430 طن خشب زان و10146 طن قمح و14000 طن ذرة.

حركة الصادر من الحاويات بالميناء


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 486 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 298 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2798 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 112424 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 181214 طنًا  .
وغادرت  3 قطار بحمولة إجمالية 3859 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ،  و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من السخنة،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5471 حركة.

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