نصائح خاصة من رئيس جامعة الأزهر لطالبات الدفعة الأولى بشعبة القراءات (صور)

أجرى الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، جولة تفقدية للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية في بداية العام الدراسي الجديد (2024 - 2025).

وخلال الجولة، التقى رئيس جامعة الأزهر طالبات شعبة القراءات وعلومها (أول دفعة) في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وكانت هناك محاضرة للدكتورة اعتماد عبد الصادق، عميدة الكلية سابقًا.

طالبات شعبة القراءات وعلومها في جامعة الأزهر

وتحاور رئيس جامعة الأزهر مع بناته طالبات شعبة القراءات وعلوم القرآن حول الجد والاجتهاد في طلب العلم، وحثهن على المشاركة في الأنشطة الطلابية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الأزهر، والمشاركة في مسابقة القراءة الحرة والتي تقرر تخصيص جائزة مالية قدرها (100ألف جنيه) للفائز بالمركز الأول فيها بداية من العام المقبل.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية حضور نسبة 75℅ من المحاضرات، كونه شرط أساسي لدخول الامتحانات.

وكان رئيس جامعة الازهر أجرى جولة تفقدية للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة تابع خلالها طالبات الفرقة الأولى شعبة الشريعة والقانون.