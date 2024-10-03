أفلام عربية تعرض خلال الربع الأخير من 2024

تستعد دور العرض السينمائي لاستقبال مجموعة متنوعة من الأفلام وهى أعمال تقرر طرحها بمصر والعالم العربي خلال الربع الأخير من 2024 تتنوع ما بين الرومانسي وكوميدية ودرامية أخرى.

التقرير التالي يرصد كواليس بعض هذه الأفلام.

بنسيون دلال

طرحت الشركة المنتجة لفيلم الكوميديا المعنون بــ “بنسيون دلال” البرومو الرسمي، استعدادًا لطرحه فى 10 أكتوبر 2024، ويتناول العمل العديد من القضايا التي يمر بها الشباب حاليا.

ويجسد بيومي فؤاد خلال الأحداث دور أب لخمسة أبناء من بينهم عمر متولي وأمجد الحجار وطاهر أبو ليلة لكل ابن مشاكله وطباعة الخاصة.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم من بينهم عمر متولي وبيومي فؤاد ومحمد رضوان وخالد سرحان ووليد فواز وأمجد الحجار وغادة طلعت وطاهر أبو ليلة تأليف حسين نيازي وإخراج شادي الرملي.

فيلم المدرسة

و تطل النجمة حورية فرغلى كبطلة لفيلم سينمائى جديد يحمل "المدرسة" هو بطولة جماعية يتضمنها كوكبة ونخبة من النجوم وعلى رأسهم: النجمة حورية فرغلى، إيساف، طارق النهرى، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكى، محمود فارس، عبد المنعم المرصفى، صبرى عبد المنعم، محمد حمزة وآخرين ومجموعة من الوجوه الشابة وعلى رأسهم مودى سارى، مايا محمد، ياسمين عبد الحليم، ميدو فايد، ياسمينا صالح، غفران ممدوح وغيرهم وهو قصة كل من محمد جمال الحدينى ومحمد حمزة وسيناريو وحوار محمد شعبان.. وإخراج محمد جمال الحدينى.

و من المقرر ان يري فيلم المدرسة خلال الربع الاخير من عام 2024.

موسم حصاد الكاكا

كذلك كشف المؤلف والمنتج محمد عماد عن تفاصيل جديدة حول فيلم “موسم حصاد الكاكا” بطولة الفنان الإسباني العالمي إنريكي أرسي والنجم المصري محمد ثروت.

وقال عماد فى لقاء خاص ل"فيتو": إن فيلم موسم حصاد الكاكا عالمي بروح شرقية مصرية، وأن الحصول على موافقة فنان إسباني كبير بإدراج ضمن أبطال الفيلم المصري كان بمثابة الحلم.

وتابع محمد عماد: سعيد بكل طاقم ابعل على رأسهم النجم الاسباني انريكي ارسي ومحمد ثروت وأصدقائي حمزة العيلي ومعتز حسام فى هذا الفيلم.. مشيرا إلى أنه تم تحديد عرضه ضمن أفلام رأس السنة كموعد مبدءي بالسينمات المصرية والخليجية

الهوي سلطان

كشفت الشركة المنتجة مؤخرا عن البوستر التشويقي لفيلم الرومانسي الجديد «الهوى سلطان» بطولة منة شلبي وأحمد داود، وذلك استعدادًا لعرضه قريبًا في مصر ومختلف الدول العربية خلال موسم راس السنة لعام 2024.

وتتمحور أحداث فيلم “الهوى سلطان” الذي تم تغيير اسمه ثلاثة مرات من “قاعة الأوركيد” ثم لـ “سارة وعلى” حتى استقر على “الهوى سلطان” في إطار درامي رومانسي لايت.

وتلعب منة شلبي شخصية جديدة تُدعى “سارة” وهي موظفة حكومية تعاني من عقدة الارتباط بسبب زواج والدها الذي يجسد دوره الفنان الكبير “عماد رشاد” من امرأة أخرى غير والدتها، ومع حملها تلك العقدة التي تشكلت بداخلها تجاه جميع الرجال تصادف مهندس يُدعى “على” الذي سيجسد دوره أحمد داوود، وهو ما يغير مجري حياتها ورؤيتها للحياة ونظرياتها عن الحب والزواج.

التاروت

ذلك ورغم الخلافات القوي بين صناع فيلم التاروت ونقابة المهن التمثيية والرقاية على المصنقات الفنية.. الا انه ثد أكد المنتج «بلال صبري» أنه حصل على تصريح وإجازة من الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية بعرض العمل، سواء بشاشات السينما أو بيعه عبر المتاجر الإلكترونية ومنصات العرض الرقمي خلال راس السنة.

تتمحور قصة فيلم “أوراق التاروت” حول 3 سيدات تجسد أدوارهن كل من: سمية الخشاب، ورانيا يوسف، ومى سليم، ولكل مُنهن قصة ترتبط بأوراق التاروت، وتدفعهن للتورط فى الكثير من الأزمات، مع طرح الكثير من الأفكار الجدلية عن العلاقات العاطفية، وتجسد سمية شخصية امرأة تتلقى تدريبات فى الدفاع عن النفس لحماية نفسها من التحرش، وتظهر فى مشاهد مع أشخاص ملثمين يتدربون معها على استخدام الأسلحة النارية والفنون القتالية، بينما تجسد رانيا يوسف شخصية الزوجة المخدوعة التى تتعرض للخيانة دائما من زوجها وتُهان بدم بارد.

يضم الفيلم مجموعة من الفنانين بجانب سمية الخشاب ورانيا يوسف، حيث تشارك كل من مى سليم، عبد العزيز مخيون، محمد عز، وعلاء مرسي.

إضافةً الى تلك الافللم الخمس.. هناك بعض التكهنات حول قرار طرح فيلمي فرقة الموت لاحمد عز ومنة شلبي وفيلم روكي الغلابة لدنيا سمير غانم بين شهري ديسمبر2024 ويناير العام المقبل 2025.