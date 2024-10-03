حملات تموينية مكثفة بقلين وبلطيم في كفر الشيخ

قال اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، أنه قد تابع جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، بإشراف اللواء خالد كشك، في الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري.

أسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر متنوع لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على المخابز تضمنت «3 محاضر نقص وزن، ومحضرين عدم إعلان أسعار، ومحضر عدم نظافة، ومحضرين عدم وجود شهادة صحية»، تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

تحرير 5 محاضر لمخالفات تموينية ببلطيم

كما تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية بمركز ومدينة بلطيم، في الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة ببلطيم تحت إشراف اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر لمخالفات تموينية منها « محضر عدم اعلان أسعار، ومحضرين نقص وزن، ومحضرين عدم نظافة»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

كلف محافظ كفرالشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وفرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة، مشددًا على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الإستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.