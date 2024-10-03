وزيرة البيئة: إنشاء 1600 وحدة بيوجاز ضمن مبادرة حياة كريمة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هناك تقدم كبير في مجال إنتاج الطاقة الحيوية في مصر من خلال توسيع نطاق استخدام وحدات البيوجاز، مشيرة إلى أن الوزارة لديها مؤسسة الطاقة الحيوية المتخصصة في هذا المجال، والتي نجحت في إنشاء حوالي 1600 وحدة بيوجاز صغيرة على مستوى الجمهورية ضمن مبادرة "حياة كريمة".

أهمية وحدات البيوجاز

جدير بالذكر أن وحدات البيوجاز تساهم في إنتاج طاقة نظيفة من خلال تحويل المخلفات الزراعية والحيوانية إلى غاز بيوجاز يمكن استخدامه في توليد الكهرباء أو الطهي، كما تقلل وحدات البيوجاز من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، وتساهم في تحسين جودة الهواء.

وتساهم هذه الوحدات أيضا في خلق فرص عمل في المناطق الريفية، وأيضا ينتج عن عملية إنتاج البيوجاز سماد عضوي عالي الجودة يمكن استخدامه في الزراعة.

آليات التوسع في استخدام وحدات البيوجاز

وأكدت وزيرة البيئة سعي الوزارة إلى توسيع نطاق استخدام وحدات البيوجاز من خلال التعاون مع المستثمرين لتطوير وحدات بيوجاز أكبر حجمًا، خاصة في مزارع الدواجن، وتوفير التكنولوجيا اللازمة لتوسيع نطاق استخدام وحدات البيوجاز، مثل التكنولوجيا الصينية، وأيضا تقدم الوزارة الدعم المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الطاقة الحيوية، بالتعاون مع البنوك الوطنية.