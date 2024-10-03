وزيرة البيئة: وضع استراتيجية شاملة لإدارة مخلفات البناء والهدم

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن جهود حثيثة تبذلها الحكومة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم المتزايد، والتي تمثل تحديًا بيئيًا كبيرًا، مؤكدة أهمية إيجاد حلول مستدامة لهذه المشكلة، والحفاظ على البيئة من التلوث الناتج عن هذه المخلفات.

وضع استراتيجية متكاملة لإدارة مخلفات البناء والهدم

وأوضحت وزيرة البيئة أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لإدارة مخلفات البناء والهدم، تشمل استخدام الكسارات‘ إذ يتم استخدام الكسارات الحديثة لتفتيت مخلفات البناء والهدم وتحويلها إلى مواد قابلة لإعادة الاستخدام في مشروعات البناء الجديدة.

وأضافت: كما تسعى الحكومة إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لجمع ونقل ومعالجة هذه المخلفات، وإنشاء مواقع للتخلص منها بطريقة آمنة، وتعمل الحكومة ايضا على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم.



اتفاقيات جديدة لتعزيز إدارة المخلفات

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن وزارة الإسكان قد وقعت مؤخرًا أول اتفاقية للتعامل مع مخلفات البناء والهدم، ومن المتوقع الانتهاء من الاتفاقية الثانية التي تغطي منطقتي القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة بحلول نهاية العام، وهذه الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة في جهود الحكومة لتنظيم هذا القطاع.

أهمية إدارة مخلفات البناء والهدم