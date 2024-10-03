الخميس 03 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

ياسمين فؤاد: الخطوة تهدف للحفاظ على صحة المواطنين

البيئة: منع إعادة تدوير زيوت الطعام المستعملة وتداولها في السوق السوداء

زيوت الطعام المستعملة
زيوت الطعام المستعملة

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن خطوات جديدة لتنظيم تجارة زيوت الطعام المستعملة، وذلك بالتعاون مع وزارة البترول، لافتة إلى أن مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا هامًا يمنح جهاز تنظيم إدارة المخلفات الحق في منح التراخيص والتصاريح اللازمة للشركات العاملة في مجال تجميع مخلفات زيوت الطعام المستعملة. 

 

منع الممارسات غير القانونية في إدارة زيوت الطعام المستعملة

ويهدف هذا القرار إلى تنظيم هذا القطاع ومنع الممارسات غير القانونية مثل إعادة تدوير الزيوت بطرق عشوائية أو تداولها في السوق السوداء. 

 

وأكدت وزيرة البيئة أهمية هذه الخطوة في الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، حيث أن إعادة تدوير زيوت الطعام المستعملة بطرق غير آمنة قد يؤدي إلى تلوث البيئة وتسبب أضرارًا صحية. 

 

وبموجب القرار الجديد، سيتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات مهمة منح التراخيص للشركات التي ترغب في العمل في مجال تجميع زيوت الطعام المستعملة، وذلك بعد التأكد من استيفائها للشروط والمعايير البيئية، كما سيتم مراقبة هذه الشركات بشكل دوري للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح. 

 

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