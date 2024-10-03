أحمد عزمي يوجه الشكر لطليقته رغم خلافهما

حرص الفنان أحمد عزمي على توجيه الشكر لطليقته، بالرغم من الخلافات التي كانت بينهما منذ عام 2015، إلا أنه كتب منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “ فيس بوك” قال فيه: “الحمدلله علي نعمته وفضله..شكرا للسيدة دينا (والدة ادم) علي تعبك وسهرك واجتهادك من اجل هذا الفتي الرائع..اللهم بارك لنا في اولادنا قرة اعيننا”.

أحمد عزمي وابنه آدم

وجاء شكر أحمد عزمي لطليقته بعد ظهوره هو نجله الوحيد آدم ببرنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية “إسعاد يونس” عبر شاشة “دي إم سي”، والذي تحدث خلاله آدم عزمي بطلاقة وثقافة شديدة، حيث كشف عن هوايته وميوله الفنية والثقافية، وتطرق بالحديث عن والده الفنان أحمد عزمي ومدى إرتباطه به، وهذا ما حاز إعجاب الفنانة إسعاد يونس بشكل كبير، كما تسبب في سعادة بالغة لوالده الذي أشاد به وبإخلاقه وثقافته.

علاقة أحمد عزمي ونجله آدم

ولا يعرف الكثير أن الفنان أحمد عزمي مرتبط بشكل كبير بنجله آدم، خاصة أنه أقام معه فترة طويلة بعدما خرج من محنة السجن الأخيرة، إلا أنه عاد للعيش مع والدته التي تولت رعايته، إلا أن علاقته استمرت مع والده، الذي كان يقول دائما أنه مجنون بحب آدم، وهو بالنسبة له كل شئ في الحياة.

يذكر أن الفنان أحمد عزمي تصدر محركات البحث بمواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية، بعدم كتب منشورا عبر "فيس بوك" كشف خلاله عن معاناته من البطالة الفنية، ورغبته الشديدة في المشاركة في أي عملًا فني حتي يتمكن من الإنفاق على نجله آدم، خاصة أن يعاني حاليا من أزمة نفسية شديدة بسبب عدم مشاركته في الأعمال الفنية

وبعد أقل من 24 ساعة فوجئ الجمهور بتعاقد أحمد عزمي مع الشركة المتحدة للمشاركة في عمل فني جديد سوف يعرض في شهر رمضان المقبل، الذي تكتم تفاصيله لحين البدء في التصوير.