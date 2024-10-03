التعليم العالي: إطلاق مبادرة لتوطين صناعة تكنولوجيا الإلكترونيات والمعلومات

أعلن معهد بحوث الإلكترونيات عن إطلاق وتنفيذ مبادرة المعهد لتوطين صناعة تكنولوجيا الإلكترونيات والمعلومات.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتعظيم مشاركة الجهات البحثية في توطين الصناعات التكنولوجية، ضمن رؤية مصر 2030، وتوجيه الخطط البحثية لدعم المشروعات التي تقدم منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة وقابلة للتصنيع.

وأكدت شيرين محرم رئيس المعهد، أن المبادرة تعتبر خطوة إستراتيجية لتحقيق العديد من الأهداف العلمية والاقتصادية والاجتماعية، وخلق جيل من الخبراء والشباب المؤهل فى هذه المجالات الحيوية، ودفع الجهود البحثية الهادفة لتصميم وتصنيع نماذج أولية ونصف صناعية في مجال صناعة الإلكترونيات.

كما تسعى المبادرة للمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب وتبنى الباحثين ذوي الأفكار الواعدة وتدريبهم من خلال مراكز ريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية الموجودة بمقر مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد، بالإضافة الي تقديم الدعم لإنشاء شركات ناشئة في مجال صناعة الإلكترونيات.



ولفتت إلى أن المبادرة تأتى تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتتواكب مع مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، بهدف الاستثمار في رأس المال البشرى.

وأوضحت رئيس المعهد، أنه تم تقديم عرضًا للمبادرة خلال المشاركة في المنتدى الأفروآسيوى، الذي عقد بالمملكة العربية السعودية بحضور عدد من الدول، لبحث التعاون مع الدول المشاركة بالمنتدى في تنفيذ المبادرة.

وتشمل المبادرة خمسة محاور أساسية من بينها؛ نشر الوعي وتعزيز الثقافة التكنولوجية بين طلاب المدارس والمعاهد والجامعات لإشراكهم في خطة توطين صناعة تكنولوجيا الإلكترونيات والاتصالات والمعلومات والطاقة، والمساهمة في تعظيم قيمة المنتج المحلي وتسخير البحث العلمي لحل المشكلات التي تواجه المجتمع الصناعي، وذلك لنشر الوعى بين فئات المجتمع لأهمية صناعة تكنولوجيا الإلكترونيات والمعلومات، وتنمية المهارات والقدرات بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

كما تستهدف المبادرة تقديم برامج تدريبية قصيرة وطويلة الأجل لطلاب المدارس والجامعات، ومنح للخريجين لتطوير مهاراتهم في مجال الإلكترونيات، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والطاقة طبقًا لمتطلبات سوق العمل، إلى جانب إعداد مدربين مؤهلين لتدريب مختلف الفئات العمرية، فضلًا عن المساهمة في تطوير المناهج التقنية وإعداد دبلومات مهنية لكليات الهندسة، والحاسبات، والعلوم بالجامعات والمعاهد التكنولوجية تتماشى مع أحدث التطورات في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة، وكذا تقديم الدعم التقني واللوجيستي والإداري والقانوني لرواد الأعمال والشركات الناشئة، وذلك من خلال مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، بالإضافة إلى دعم البحث والتطوير والتصميم والتصنيع في هذا المجال، ودعم الإبداع والابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة من أجل تطوير صناعة تكنولوجيا الإلكترونيات والمعلومات ونقل وتوطين أحدث التكنولوجيات في هذه المجالات.

ونظم المعهد ورشة عمل لاستعراض المبادرة ومحاورها الخمس، وأهدافها.

وخلال فعاليات الورشة تم استعراض البحوث والمنتجات التي أعدها المعهد في مجالات الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة، والخطوات التي يقوم بها في سياق توطين صناعة تكنولوجيا الإلكترونيات والمعلومات.



وشهدت الورشة توقيع عقود لـ 6 مشروعات بحثية داخلية للباحثين بالمعهد، وذلك ضمن مشروعات النداء الرابع للمشاريع ذات المسار السريع، فى إطار دعم الأبحاث والمشروعات الداخلية التي تهدف لتطوير منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة.



كما شهدت الورشة إعلان أسماء الفائزين بجائزة التميز العلمي لعام 2024 لأفضل مخرجات بحثية من الباحثين ومعاونيهم، وكذلك إعلان الفائزين بجائزة التميز الإداري عن الربعين الأول والثاني من عام 2024، وكذا تكريم عدد من المتميزين من أعضاء لجان التميز العلمي والتميز الإداري ولجنة المشروعات، والعاملين بالمعهد.