الخميس 03 أكتوبر 2024
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تشكيل لجنة تحكيم مهرجان المسرح العربي في دورته الخامسة

الإسكندرية, فيتو
الإسكندرية, فيتو

 

أعلن الفنان محمد عصمت، مدير مهرجان المسرح العربى، عن تشكيل لجنة تحكيم الدورة الخامسة.

وضمت اللجنة المخرج المسرحي مراد منير رئيسا للجنة التحكيم وعضوية كل من الفنان محسن منصور، المخرج السينمائي أحمد حسن، الناقد المسرحي جرجس شكري، ومصمم الديكور حمدي عطية.

وتحمل هذه الدورة من المهرجان اسم الفنان كريم عبد العزيز، وهو المهرجان التابع لأكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديميةالفنون واشراف الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية.

وفيما يلي نبذة تعريفية عن أعضاء لجنة التحكيم.

 

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المخرج المسرحي مراد منير

المخرج المسرحي مراد منير، من مواليد محافظة بورسعيد، تتضمن مسيرته المهنية أكثر من  14 عمل مسرحي، وعدة أفلام سينمائية مثل (منين أجيب ناس، سي علي وتابعه قفة، ملك الشحاتين، الملك هو الملك، كان يوم حبك)؛ تخرج مراد في كلية الحقوق بجامعة الأسكندرية، ويلقب بالمشاغب لأنه تم سجنه أكثر من مرة؛ وأسس فرقة المسرح التجريبي في الثقافة الجماهيرية، في قصر ثقافة الحرية، ومن أبرز أعماله المسرحية زيارة سعيدة جدًا؛ وتزوج من الفنانة الراحلة فايزة كمال ولديه ابن اسمه يوسف وفتاة اسمها ليلى.

الفنان محسن منصور

ممثل شارك في أكثر من 40 عمل مختلف معظمها أدوار الرجل الشرير حيث أتقنها للغاية، في عام 2000 شارك في مسلسل رجل طموح أمام خالد النبوي وبعدها شارك في فيلم  ابن عز أمام علاء ولي الدين كان دوره عام 2004 في فيلم  تيتو أمام أحمد السقا يعد من أشهر أدواره السينمائية التي تركت بصمة في عقل الجمهور وتنقل بين الأعمال التليفزيونية والسينمائية وفي عام 2013 شارك في فيلم القشاش.

المخرج السينمائي أحمد حسن

خريج المعهد العالي للسينما رسوم متحركة، حصل علي الماجستير، وشارك في العديد من الأعمال الدرامية  تليفزيونية وسينمائية وأخرج أول فيلم سينمائي طويل رسوم متحركة "نبي الرحمة" وحصل على جائزة أحسن مسلسل من الملتقى الدولي للرسوم المتحركة عن مسلسل"خليل الله" وحصل على أحسن مسلسل المركز الثاني عن مسلسل "حبيب الله".

الناقد المسرحي جرجس شكري

هو الناقد المسرحي بمجلة الإذاعة والتليفزيون منذ عام 1994 وصدر له العديد من دواوين الشعر ومنها بلا مقابل أسقط أسفل حذائي، رجل طيب يكلم نفسه، ضرورة الكلب في المسرحية، الأيدي عطلة رسمية، تفاحة لا تفهم شيئا، أشياء ليست لها كلمات.

وأشار تامر طه مدير المركز الإعلامي للمهرجان إلي أن محافظة الإسكندرية تحتضن المهرجان، فى الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر الجاري وسوف يضم المهرجان 5 عروض مسرحية، تتنافس علي جوائز الدورة الخامسة، وتقام العروض وحفل الافتتاح علي مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، علي أن يقام حفل ختام مهرجان في دار الأوبرا المصرية، أوبرا سيد درويش.

وتقام علي هامش المهرجان عدد من الورش الفنية المميزة، ويُكرم المهرجان هذا العام عدد من الفنانين تقديرا لإسهاماتهم المميزة فى عالم المسرح والفن، بالإضافة لوجود عديد من المفاجأت، سيتم الإعلان عنها تباعًا خلال فترة فعاليات المهرجان، وسيتم الإعلان عن أسماء المكرمين، ولجان التحكيم في وقت لاحق.

يذكر أن الفنان محمد عصمت مدير مهرجان المسرح العربي، خريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، وشغل منصب رئيس أتحاد طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية  2022 , 2023 , 2024، ومديرًا لمهرجان المسرح العربي الدورة الثالثة دورة الفنان محمد صبحي، ومديرًا لمهرجان الميكرو تياترو الإسباني الدورة الثالثة، ومديرًا لمهرجان المسرح العربي الدورة الرابعة دورة النجم ماجد الكدواني، ومديرًا للدورة الخامسة دورة النجم كريم عبد العزيز.

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الاسكندرية جامعه الإسكندرية لأكاديمية الفنون

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