الخميس 03 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

لقطات من معرض «صور فلسطيـنى» بـ مهرجان الإسكندرية السينمائي

مهرجان الاسكندرية
مهرجان الاسكندرية السينمائى، فيتو

أُقيم ضمن فعاليات البرنامج الفلسطيني بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي،  في دورته الأربعين، المهداه باسم الفنانة الاستعراضية نيللي، معرض صور فلسطيني لمصورين فلسطينيين.

معرض فلسطيني بمهرجان الاسكندرية السينمائى 

وقد جاء إفتتاح المعرض بحضور السفير د. وفيق شحاده ابو سيدو  القنصل العام لدولة فلسـطين بالإسكندرية، ويضم مجموعة صور لـ 13 مصور من قطاع غزة، وتلقي هذه الصور الضوء على معاناة فلسطين من ويلات العـدوان الإسرائيلي الغاشم، وكذلك تظهر عدد من صور فلسطـين قبل حرب الإبادة في غزة.

ويعد مهرجان الإسكندرية من أوائل المهرجانات الداعمة للقضية الفلسطينية، وهو أول مهرجان قام بإعلان جائزة القدس وتعميم الجائزة بسبعة مهرجانات سينمائية عربية.

ونتيجه مايجرى في غزة والضفة والقدس من بشاعة للمحتل الإسرائيلي قرر المهرجان إقامة يوم لفلسطين يتضمن معرضًا للصور وعروض أفلام وسهرة فنية وطنية لفرقة مقام الفلسطينية.. علمًا بأن الفرقة الموسيقية جميع أعضائها من النازحين من غزة.

 

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