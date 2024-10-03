دوري أبطال أوروبا، أنشيلوتي: ريال مدريد يستحق الخسارة أمام ليل

دوري أبطال أوروبا ، اعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، بسوء أداء فريقه، في الخسارة ضد ليل الفرنسي بنتيجة (1-0)، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

تصريحات أنشيلوتي



وقال أنشيلوتي، في المؤتمر الصحفي: "من الصعب تحليل هذه المباراة، كنا سيئين في كل الجوانب ولم نخلق فرصًا، الاستحواذ كان بطيئًا، ولا توجد أفكار. مهاجمونا يحتاجون إلى لعب أكثر مباشرة، وهذه مشكلة عندما يكون اللعب بطيئًا".

وأضاف: "لقد كانت مباراة سيئة وأظهرنا صورة سيئة".



وتابع: "الخسارة ضد أتلتيكو مدريد في الموسم الماضي ساعدتنا على التغيير. نأمل أن يحدث نفس الشيء الآن"، في إشارة إلى أن الفريق الملكي توج في نهاية الموسم بالليجا ودوري أبطال أوروبا.

وأشار: "ما لم يحدث لنا لحسن الحظ مرات عديدة في الآونة الأخيرة قد حدث، وهو أن الفريق المنافس لعب بشكل أفضل واستحق الفوز"

وأكمل: "لقد كان من الصعب علينا دخول المباراة على مستوى الشدة والمواجهات الفردية. كان بوسعنا إدراك التعادل في النهاية لكن ذلك لم يكن مستحقًا، علينا أن نتعلم كما فعلنا في المرة الأخيرة التي خسرنا فيها، ما يتعين علينا تحسينه واضح تمامًا".