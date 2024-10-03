استدعاء الشيبي واستبعاد ثنائي الأهلي، قائمة المغرب لمباراتي أفريقيا الوسطى
أعلن وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي، عن قائمة اللاعبين لمباراتي أفريقيا الوسطى في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تقام في المغرب.
وشهدت القائمة استبعاد ثنائي الأهلي يحيى عطية الله وأشرف داري، فيما تواجد لاعب بيراميدز محمد الشيبي.
قائمة المغرب
ويخوض منتخب المغرب مواجهتي إفريقيا الوسطى يومي 12 و15 أكتوبر ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.
يذكر أن المغرب سيستضيف نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 وضمن المشاركة مسبقا لكنه يخوض التصفيات بغرض تحضير الفريق.
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