وزيرة البيئة: جمع 162 ألف طن من قش الأرز

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن تحقيق تقدم ملحوظ في جهود مصر لمواجهة مشكلة حرق قش الأرز، والتي تتسبب في تلوث الهواء وتدهور البيئة.

جمع كميات كبيرة من قش الأرز

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر تمكنت من جمع حوالي 162 ألف طن من قش الأرز حتى الآن، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة وعدد من الوزارات الأخرى، موضحة أن هذه الجهود تركزت على ثلاثة محاور رئيسية هي:

جمع القش: تم تنفيذ حملات مكثفة لجمع قش الأرز من المزارعين، وتوفير مواقع لتجميعه.

مكافحة عوادم السيارات: تم التنسيق مع وزارة الداخلية لضبط السيارات التي تساهم في زيادة التلوث الناتج عن حرق القش.

التفتيش على المنشآت الصناعية: تم بالتعاون مع وزارة الصناعة، تفتيش المنشآت الصناعية للتأكد من التزامها بالمعايير البيئية.



تخطيط استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية

وأكدت وزيرة البيئة على أهمية التخطيط الاستراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة سرعة الرياح، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع البنك الدولي على تطوير خطة طموحة للتعامل مع موجات الطقس الجامحة.

وأشادت وزيرة البيئة بالتعاون البناء بين مختلف الوزارات والجهات المعنية في مواجهة مشكلة حرق قش الأرز، حيث تم وضع خطة مشتركة تضمنت أدوارًا واضحة لكل جهة.