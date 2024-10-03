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اقتصاد

البورصة المصرية، الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بمنتصف تعاملات اليوم

مؤشرات التداول، فيتو
مؤشرات التداول، فيتو

البورصة المصرية، استطاعت مؤشرات البورصة المصرية، منتصف تعاملات اليوم الخميس، استكمال الصعود بإجمالي 70 ألف عملية تداول، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط متأثرة بالأحداث الجيوسياسية بالمنطقة.

وخلال السطور التالية ترصد لكم “فيتو” لحظيا حركة الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا بحركة تداولات  البورصة المصرية. 

 

الأسهم الأكثر ارتفاعًا 

  • القاهرة للخدمات.
  • ابن سيناء
  • أصول.
  • ايه كابيتال.
  • النصر لتصنيع الحاصلات.

 

الاسهم الاكثر ارتفاعا وانخفاضا، فيتو 

الأسهم الأكثر انخفاضًا 

  • القاهرة للأدوية.
  • رمكو.
  • الحديد والصلب.
  • الاسكندرية للخدمات الطبية.
  • أكت للاستثمارات.

 

 

 

حركة المؤشرات منتصف جلسة اليوم 

  • صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.65% عند مستوى 31536 نقطة.
  • ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% عند مستوى 38867 نقطة. 
  • صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 38729 نقطة.
  • وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% عند مستوى 7565 نقطة. 
  • وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.39% عند مستوى 3165 نقطة.

 

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