الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة البيئة: ترخيص 25 شركة متخصصة في مجال إدارة المخلفات الإلكترونية

الدكتورة ياسمين
الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فيتو

 أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية التصدي لتحديات إدارة المخلفات الإلكترونية، مشيرة إلى أنها تمثل تهديدًا بيئيًا خطيرًا يتطلب جهودًا مضاعفة للتعامل معه بطريقة سليمة وآمنة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر لديها استراتيجية شاملة لإدارة المخلفات الإلكترونية، كما تم ترخيص حوالي 25 شركة متخصصة في هذا المجال، لكن رغم هذه الجهود لا تزال هناك تحديات تواجه عملية إدارة هذه المخلفات، أبرزها عدم وصول جميع الأجهزة الإلكترونية المستعملة إلى الشركات المرخصة، بالإضافة إلى التعامل الخاطئ معها كخردة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن القانون المصري ينظم عملية تداول المخلفات الإلكترونية، ويحصرها في المصانع المرخصة التي تمتلك التراخيص اللازمة للتعامل مع هذه المواد الخطرة.

أهمية إدارة المخلفات الإلكترونية

جدير بالذكر أنه تحتوي الأجهزة الإلكترونية على مواد سامة قد تتسرب إلى التربة والمياه الجوفية إذا لم يتم التخلص منها بطريقة صحيحة، كما تحتوي الأجهزة الإلكترونية على مواد خام قيمة يمكن إعادة تدويرها واستخدامها في تصنيع منتجات جديدة، وإن التعامل مع المخلفات الإلكترونية بطريقة غير آمنة قد يؤدي إلى أضرار صحية للإنسان.

وتسعى الحكومة المصرية جاهدة إلى تطوير منظومة إدارة المخلفات الإلكترونية من خلال وضع استراتيجية وطنية شاملة، وترخيص الشركات المتخصصة في هذا المجال، وتشديد الرقابة على عملية تداول هذه المخلفات، والتوعية بأهمية إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية.

وفي إطار ذلك، دعت وزيرة البيئة المواطنين إلى المساهمة في الحفاظ على البيئة من خلال التخلص من الأجهزة الإلكترونية المستعملة بطريقة صحيحة، والتوجه إلى الشركات المرخصة لإعادة تدويرها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إدارة المخلفات الأجهزة الإلكترونية المخلفات الالكترونيه ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تحديات إدارة المخلفات الإلكترونية

مواد متعلقة

وزيرة البيئة تعلن بدء العمل في إنشاء مدينة متكاملة لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان

البيئة: جولات ميدانية لرئيس جهاز تنظيم المخلفات لأماكن التخلص من النفايات (صور)

محافظ الجيزة يطلع علي خطة تقليل الكثافة بالمدارس

تعليمات هامة من محافظ الجيزة للمتقدمين بطلبات تصالح على مخالفات البناء

المركز القومي للبحوث يستضيف ورشة عمل حول الرضاعة الطبيعية

محافظ الجيزة يتابع تطوير طريق طراد النيل ومنشأة القناطر لخدمة الأهالي (صور)

مصر والأردن تتعاونان لإنشاء أول ملاذ آمن للحيوانات في وادي الريان.. تحقيق التوازن البيئي وتوفير تجربة ممتعة للزوار أبرز الأهداف

البيئة: استمرار الجولات التفقدية لمتابعة سير عمل منظومة قش الأرز بالشرقية (صور)

الأكثر قراءة

بعد زيادة أسعار الشرائح، 6 نصائح من الكهرباء للتوفير في الفاتورة الشهرية

قصة طرح شهادة استثمار ذات العائد 35 % من بنك الإسكندرية 2024

ليفربول يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار على صفحة النادي الرسمية

قتله بمقص، مباحث الأقصر تحل لغز العثورعلى جثة شاب بالزراعات

"الخوف دفعني للقفز من السيارة"، أقوال سيدة حاول سائق التحرش بها في الشروق

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-10-2024

الجريدة الرسمية تنشر 11 قرارًا لرئيس الوزراء

ليفربول يشيد بالإنجاز التاريخي لـ محمد صلاح: الصمت في حرم الجمال جمال

منوعات

المزيد

تأجيل إطلاق صاروخ "سويوز-5" الفضائي لعام 2026

ارتفاع عدد ضحايا إعصار "هيلين" بالولايات المتحدة لـ 191 شخصا

توقعات بتحقيق فيلم "Joker: Folie à Deux" إيرادات افتتاحية تصل إلى 140 مليون دولار

صدق أو لا تصدق، تأثير فيروس كورونا يصل إلى القمر، ماذا وجد العلماء؟

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-10-2024

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أكشن ورومانسي وشعبي.. مسلسلات رمضان 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البقرة بالمنام وعلاقتها بالاستقرار والأمان في الحياة

ما الفرق بين "يا ربنا" و"يا الله"؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

شباب حول الرسول، عَمْرو بن سَلِمة، "أمَّ قومه وهو طفل"

المزيد
الجريدة الرسمية