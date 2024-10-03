وزيرة البيئة: ترخيص 25 شركة متخصصة في مجال إدارة المخلفات الإلكترونية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية التصدي لتحديات إدارة المخلفات الإلكترونية، مشيرة إلى أنها تمثل تهديدًا بيئيًا خطيرًا يتطلب جهودًا مضاعفة للتعامل معه بطريقة سليمة وآمنة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر لديها استراتيجية شاملة لإدارة المخلفات الإلكترونية، كما تم ترخيص حوالي 25 شركة متخصصة في هذا المجال، لكن رغم هذه الجهود لا تزال هناك تحديات تواجه عملية إدارة هذه المخلفات، أبرزها عدم وصول جميع الأجهزة الإلكترونية المستعملة إلى الشركات المرخصة، بالإضافة إلى التعامل الخاطئ معها كخردة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن القانون المصري ينظم عملية تداول المخلفات الإلكترونية، ويحصرها في المصانع المرخصة التي تمتلك التراخيص اللازمة للتعامل مع هذه المواد الخطرة.

أهمية إدارة المخلفات الإلكترونية

جدير بالذكر أنه تحتوي الأجهزة الإلكترونية على مواد سامة قد تتسرب إلى التربة والمياه الجوفية إذا لم يتم التخلص منها بطريقة صحيحة، كما تحتوي الأجهزة الإلكترونية على مواد خام قيمة يمكن إعادة تدويرها واستخدامها في تصنيع منتجات جديدة، وإن التعامل مع المخلفات الإلكترونية بطريقة غير آمنة قد يؤدي إلى أضرار صحية للإنسان.

وتسعى الحكومة المصرية جاهدة إلى تطوير منظومة إدارة المخلفات الإلكترونية من خلال وضع استراتيجية وطنية شاملة، وترخيص الشركات المتخصصة في هذا المجال، وتشديد الرقابة على عملية تداول هذه المخلفات، والتوعية بأهمية إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية.

وفي إطار ذلك، دعت وزيرة البيئة المواطنين إلى المساهمة في الحفاظ على البيئة من خلال التخلص من الأجهزة الإلكترونية المستعملة بطريقة صحيحة، والتوجه إلى الشركات المرخصة لإعادة تدويرها.