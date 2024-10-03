وزيرة البيئة تعلن بدء العمل في إنشاء مدينة متكاملة لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن تحقيق مصر لقفزات نوعية في مجال إدارة المخلفات. واستعرضت وزيرة البيئة الجهود المبذولة على مدار السنوات الماضية والمشروعات الحالية والمستقبلية التي تستهدف تطوير منظومة إدارة المخلفات على مستوى الجمهورية.

جهود البيئة في إنشاء بنية تحتية متطورة وحلول مبتكرة

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر شهدت إنشاء بنية تحتية متطورة لإدارة المخلفات، حيث تم إنشاء 28 مدفنًا صحيًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى محطات وسيطة ساهمت في حل مشكلة النباشين وتقليل تكاليف النقل.

كما استعرضت الوزيرة التجربة الناجحة في محافظة الشرقية، حيث ساهم إنشاء المحطات الوسيطة في تحسين عملية إدارة المخلفات.

ولفتت الوزيرة إلى أن القاهرة والإسكندرية حققتا تقدمًا ملحوظًا في مجال جمع ونظافة الشوارع، حيث تم تنفيذ أنظمة جمع متعددة ومتطورة، مثل الجمع النمطي والجمع بالسيارات وجمع بالصفارة.

دمج القطاع غير الرسمي وتوفير فرص عمل في قطاع المخلفات

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية دمج العاملين في القطاع غير الرسمي في منظومة إدارة المخلفات، حيث تم توفير التأمين الصحي والاجتماعي لهم وتحديد مسميات وظيفية لهم.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة استغرقت حوالي 3 سنوات، ولكنها كانت ضرورية لضمان استدامة المنظومة.

انشاء مدينة متكاملة لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان

وأعلنت الوزيرة عن بدء العمل في إنشاء مدينة متكاملة لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي، وستخدم هذه المدينة محافظتي القاهرة والقليوبية، وستكون قادرة على التعامل مع جميع أنواع المخلفات، بما في ذلك المخلفات الطبية والخطرة.

البيئة تضخ استثمارات ضخمة في مجال تدوير المخلفات

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر تشهد استثمارات ضخمة في مجال تدوير المخلفات، حيث يتم الاستثمار في تدوير المخلفات الزراعية، مثل قش الأرز والنخيل، وكذلك الزيوت المستعملة.

وأعلنت عن افتتاح أول مصنع لتدوير مخلفات قش الأرز في البحيرة بالتعاون مع وزارة البترول، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في مجال تدوير المخلفات الطبية والسمسم.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أهمية الشراكات الدولية في تطوير منظومة إدارة المخلفات في مصر، حيث تم توقيع اتفاقيات مع العديد من الدول والشركات العالمية لتنفيذ مشروعات مشتركة في هذا المجال.