الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة البيئة تعلن بدء العمل في إنشاء مدينة متكاملة لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان

الدكتورة ياسمين فؤاد،
الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فيتو

 أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن تحقيق مصر لقفزات نوعية في مجال إدارة المخلفات. واستعرضت وزيرة البيئة الجهود المبذولة على مدار السنوات الماضية والمشروعات الحالية والمستقبلية التي تستهدف تطوير منظومة إدارة المخلفات على مستوى الجمهورية.

جهود البيئة في إنشاء بنية تحتية متطورة وحلول مبتكرة

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر شهدت إنشاء بنية تحتية متطورة لإدارة المخلفات، حيث تم إنشاء 28 مدفنًا صحيًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى محطات وسيطة ساهمت في حل مشكلة النباشين وتقليل تكاليف النقل. 

كما استعرضت الوزيرة التجربة الناجحة في محافظة الشرقية، حيث ساهم إنشاء المحطات الوسيطة في تحسين عملية إدارة المخلفات.

ولفتت الوزيرة إلى أن القاهرة والإسكندرية حققتا تقدمًا ملحوظًا في مجال جمع ونظافة الشوارع، حيث تم تنفيذ أنظمة جمع متعددة ومتطورة، مثل الجمع النمطي والجمع بالسيارات وجمع بالصفارة.

دمج القطاع غير الرسمي وتوفير فرص عمل في قطاع المخلفات

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية دمج العاملين في القطاع غير الرسمي في منظومة إدارة المخلفات، حيث تم توفير التأمين الصحي والاجتماعي لهم وتحديد مسميات وظيفية لهم. 

وأشارت إلى أن هذه الخطوة استغرقت حوالي 3 سنوات، ولكنها كانت ضرورية لضمان استدامة المنظومة.

انشاء مدينة متكاملة لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان

وأعلنت الوزيرة عن بدء العمل في إنشاء مدينة متكاملة لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي، وستخدم هذه المدينة محافظتي القاهرة والقليوبية، وستكون قادرة على التعامل مع جميع أنواع المخلفات، بما في ذلك المخلفات الطبية والخطرة.

البيئة تضخ استثمارات ضخمة في مجال تدوير المخلفات

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر تشهد استثمارات ضخمة في مجال تدوير المخلفات، حيث يتم الاستثمار في تدوير المخلفات الزراعية، مثل قش الأرز والنخيل، وكذلك الزيوت المستعملة. 

وأعلنت عن افتتاح أول مصنع لتدوير مخلفات قش الأرز في البحيرة بالتعاون مع وزارة البترول، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في مجال تدوير المخلفات الطبية والسمسم.

وأكدت  الدكتورة ياسمين فؤاد، على أهمية الشراكات الدولية في تطوير منظومة إدارة المخلفات في مصر، حيث تم توقيع اتفاقيات مع العديد من الدول والشركات العالمية لتنفيذ مشروعات مشتركة في هذا المجال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المخلفات الطبيه توفير فرص عمل ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وزارة البترول منظومة إدارة المخلفات محافظة الشرقية

مواد متعلقة

البيئة: جولات ميدانية لرئيس جهاز تنظيم المخلفات لأماكن التخلص من النفايات (صور)

المركز القومي للبحوث يستضيف ورشة عمل حول الرضاعة الطبيعية

مصر والأردن تتعاونان لإنشاء أول ملاذ آمن للحيوانات في وادي الريان.. تحقيق التوازن البيئي وتوفير تجربة ممتعة للزوار أبرز الأهداف

البيئة: استمرار الجولات التفقدية لمتابعة سير عمل منظومة قش الأرز بالشرقية (صور)

وفد عراقي رفيع المستوى في ضيافة المركز القومي للبحوث (صور)

محمية أشتوم الجميل تستقبل أحد أبطال حرب أكتوبر (صور)

أستاذة بالقومي للبحوث تحصد جائزة القيادة في العلوم والتكنولوجيا العالمية لعام 2024

الأكثر قراءة

قصة طرح شهادة استثمار ذات العائد 35 % من بنك الإسكندرية 2024

بعد زيادة أسعار الشرائح، 6 نصائح من الكهرباء للتوفير في الفاتورة الشهرية

"الخوف دفعني للقفز من السيارة"، أقوال سيدة حاول سائق التحرش بها في الشروق

ليفربول يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار على صفحة النادي الرسمية

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-10-2024

الجريدة الرسمية تنشر 11 قرارًا لرئيس الوزراء

ليفربول يشيد بالإنجاز التاريخي لـ محمد صلاح: الصمت في حرم الجمال جمال

جمعنا معلومات حساسة للغاية، الحرس الثورى الإيرانى يعلن تجهيز مفاجأة لإسرائيل

منوعات

المزيد

تأجيل إطلاق صاروخ "سويوز-5" الفضائي لعام 2026

ارتفاع عدد ضحايا إعصار "هيلين" بالولايات المتحدة لـ 191 شخصا

توقعات بتحقيق فيلم "Joker: Folie à Deux" إيرادات افتتاحية تصل إلى 140 مليون دولار

صدق أو لا تصدق، تأثير فيروس كورونا يصل إلى القمر، ماذا وجد العلماء؟

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-10-2024

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أكشن ورومانسي وشعبي.. مسلسلات رمضان 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البقرة بالمنام وعلاقتها بالاستقرار والأمان في الحياة

ما الفرق بين "يا ربنا" و"يا الله"؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

شباب حول الرسول، عَمْرو بن سَلِمة، "أمَّ قومه وهو طفل"

المزيد
الجريدة الرسمية