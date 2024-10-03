بعد زيادة أسعار الشرائح، 6 نصائح من الكهرباء للتوفير في الفاتورة الشهرية

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أبرز المعلومات والإجراءات التي تساهم في خفض استهلاك الفاتورة الشهرية للكهرباء، خاصة بعد قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة أسعار شرائح الكهرباء.



نصائح شراء مبردات المياه الموفرة للكهرباء

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين وقت شراء مبرد المياه لتقليل استهلاك الكهرباء.

وتضمنت نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين ما يلي:

تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك قبل تحديد نوعها، وينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك لأنها ستسهلك كهرباء أكثر.

شراء مبرد مياه ذي كفاءة عالية كما هو موضح على ملصق كفاءة الطاقة.

من أفضل صفات مبرد المياه هي الحماية الذاتية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي، فحاول اختيار مبرد مياه يمتلك هذه الميزة.

التأكد من توافر عناصر الأمان عند الشراء من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الأطفال.

عدم تشغيل الجزء الخاص للمياه الساخنة إلا عند الضرورة.

يفضل عدم شراء مبرد مياه يحتوي على ثلاجة.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع المنزلي

يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قررت زيادة أسعار شرائح الكهرباء، وتم تطبيقها اعتبارا من شهر أغسطس الماضي.

الشريحة الأولى من صفر كيلو وات إلى 50 كيلو وات بسعر 68 قرشا.

الشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات بسعر 78 قرشا.

الشريحة الثالثة من صفر كيلو وات ساعة إلى 200 كيلو وات ساعة بسعر 95 قرشا.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة بسعر 155 قرشا.

الشريحة الخامسة من 350 إلى 650 كيلو وات بسعر 195 قرشا.

الشريحة السادسة من 650 إلى 1000 كيلو وات بسعر 2.1 جنيه.

الشريحة السابعة أكثر من 1000 كيلو وات بسعر 2.3 جنيه.