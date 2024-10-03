الكهرباء: اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لمواجهة ظاهرة التعدي على التيار الكهربائي

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تتخذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة التعدي على التيار الكهربائي.

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن تلك الخطوات تأتي فى إطار خطة عمل متكاملة لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية المقدمة للمشتركين، وتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للشبكة الموحدة وتحسين كفاءة التشغيل والحفاظ على استدامة توفير الكهرباء اللازمة لكافة الاستخدامات.



التحول التدريجي للشبكة الحالية إلى شبكة ذكية



وشدد على حرص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على الشراكة مع القطاع الخاص والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تستوعب القدرات التوليدية الكبيرة وتعمل بأحدث التقنيات وبأعلى كفاءة وأقل فقد.



يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستمرار العمل فى إطار استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها على تنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة وخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية.