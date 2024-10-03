البيئة: جولات ميدانية لرئيس جهاز تنظيم المخلفات لأماكن التخلص من النفايات (صور)

يقوم الدكتور ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات ومساعد الوزيرة لشئون المخلفات، بالمتابعة اليومية للجولات الميدانية لفرق التفتيش التابعة للجهاز للمرور على عدد من أماكن التخلص النهائى من المخلفات، في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بإحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث المسببة للسحابة السوداء.

وتم المرور على مقلب العبور الجزء الخاص بمحافظة القليوبية والقاهرة وخلية شركة إيكوم، للتأكد من استقرار الأوضاع وعدم وجود حرائق بمواقع التخلص النهائي من المخلفات الصلبة، وتبين استقرار الأوضاع، وتم التنبيه على الشركة بفرد المخلفات وتغطيتها بالرمال.

وفى مدينة العاشر من رمضان، تم المرور على موقع التخلص النهائى من المخلفات ووجد بعض التنفيسات، وتمت السيطرة والتنبيه على الشركة بالالتزام بتغطية المخلفات بالرمال أولا بأول لمنع نشوب أي اشتعالات.

كما أوضح المرور الميدانى على أحد مواقع التخلص من المخلفات بمدينة ٦ أكتوبر عن استقرار الوضع وعدم وجود اشتعالات.



وقد شملت الجولات التى قامت بها فرق التفتيش التابعة لجهاز تنظيم المخلفات المرور على مقلب شبرامنت ومنطقة الزرايب بمدينة ١٥ مايو، وموقع الضغط العالى بالقطامية وموقع التخلص بأبو زعبل بمحافظة القليوبية ومشتول السوق بمحافظة الشرقية.

وتبين استقرار الاوضاع بهم وعدم وجود حرائق، كما تم المرور على مصنع معالجة المخلفات بالسلام (شركة إيكوم)، ومقلب الهندسة، والمدفن الصحي ومصنع المعالجة جرين بلانت، والمحطة الوسيطة بالمريوطية، والمحطة الوسيطة بالوراق، وتم رصد تكدس للمخلفات بالمحطتين فى بداية الأسبوع، وتم التركيز بالمرور عليهم يوميا حتى انتظام العمل بالمحطتين، مع الالتزام بنقل المخلفات أولا بأول لموقع شبرامنت.

جولات مرورية على بعض المواقع الخاصة بالتخلص من المخلفات

ويقوم رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بجولات مرورية على بعض المواقع الخاصة بالتخلص من المخلفات، ويشدد على إجراءات إرساء الانضباط في منظومة نقل المخلفات بطرق سلمية، حيث تم ضبط سيارة تابعة للوحدة المحلية بأبوالغيط بمحافظة القليوبية متجهة إلى مدفن أبو زعبل تتساقط منها المخلفات أثناء إحدى الجولات المرورية لرئيس الجهاز.

وتم التواصل مع نائب المحافظ والتأكيد على ضرورة الالتزام بعملية التغطية أثناء النقل واتخاذ الاجراءات القانونية ضد رئيس الوحدة المحلية.

يأتى ذلك ضمن الدور المنوط بجهاز تنظيم إدارة المخلفات لمتابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات، والرقابة على أنشطة الادارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات، وفقا لأحكام قانون المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية.