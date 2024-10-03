جلسة استماع علنية لمكافحة الإغراق على واردات مادة البولي فينيل (PVC)
تحت رعاية المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عقدت بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة جلسة استماع علنية في إطار تحقيق المراجعة المرحلية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات مادة البولي فينيل كلوريد (PVC) المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية أو ذات المنشأ الأمريكي، وبحضور ممثلين عن غرفة الصناعات الكيماوية، إلى جانب ممثلي الصناعة المحلية وعدد كبير من مستوردي ومستخدمي منتج PVC من مختلف القطاعات الصناعية.
وقد ترأست الجلسة يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية ورئيس سلطة التحقيق المصرية، وجاءت الجلسة تأكيدًا على مبدأ الشفافية وحرصًا على تطبيق قواعد العدالة من خلال إتاحة فرص متساوية لجميع الأطراف المعنية لعرض وجهات النظر المختلفة وتقديم المستندات والدفوع المؤيدة.
وقالت يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية ورئيس سلطة التحقيق المصرية: إن قطاع المعالجات التجارية يلتزم بالحيادية تجاه جميع الأطراف المعنية، مشددةً على دور القطاع في حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع إتاحة الفرص العادلة لجميع الأطراف المعنية لتقديم دفوعهم الفنية والقانونية.
كما أشارت الشبراوي إلى أن جميع الدفوع المقدمة يتم دراستها وتؤخذ بعين الاعتبار من قبل سلطة التحقيق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.