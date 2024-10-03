الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

جلسة استماع علنية لمكافحة الإغراق على واردات مادة البولي فينيل (PVC)

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

تحت رعاية المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عقدت بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة جلسة استماع علنية في إطار تحقيق المراجعة المرحلية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات مادة البولي فينيل كلوريد (PVC) المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية أو ذات المنشأ الأمريكي، وبحضور ممثلين عن غرفة الصناعات الكيماوية، إلى جانب ممثلي الصناعة المحلية وعدد كبير من مستوردي ومستخدمي منتج PVC من مختلف القطاعات الصناعية.

وقد ترأست الجلسة يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية ورئيس سلطة التحقيق المصرية، وجاءت الجلسة تأكيدًا على مبدأ الشفافية وحرصًا على تطبيق قواعد العدالة من خلال إتاحة فرص متساوية لجميع الأطراف المعنية لعرض وجهات النظر المختلفة وتقديم المستندات والدفوع المؤيدة.
 

وقالت يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية ورئيس سلطة التحقيق المصرية: إن قطاع المعالجات التجارية يلتزم بالحيادية تجاه جميع الأطراف المعنية، مشددةً على دور القطاع في حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع إتاحة الفرص العادلة لجميع الأطراف المعنية لتقديم دفوعهم الفنية والقانونية. 

كما أشارت الشبراوي إلى أن جميع الدفوع المقدمة يتم دراستها وتؤخذ بعين الاعتبار من قبل سلطة التحقيق.

المشاط تكشف إجراءات حوكمة الاستثمار وإعادة ترتيب الأولويات في خطة 2024 - 2025

البورصة المصرية، عودة الاستقرار لمؤشر صناديق الاستثمار في الذهب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب الاستثمار

مواد متعلقة

الإحصاء: معلم لكل 27 تلميذا في مصر للعام الدراسي 2023-2024

صناعة الحبوب تشيد بقرار الحكومة بزيادة سعر أردب القمح المحلي إلى 2200 جنيه

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

أثاث دمياطي بأرض المعارض، كيف تختار غرفة نوم مناسبة لشقتك؟ (فيديو وصور)

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 2/ 10/ 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 2/10/2024

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

الأكثر قراءة

قصة طرح شهادة استثمار ذات العائد 35 % من بنك الإسكندرية 2024

بعد زيادة أسعار الشرائح، 6 نصائح من الكهرباء للتوفير في الفاتورة الشهرية

"الخوف دفعني للقفز من السيارة"، أقوال سيدة حاول سائق التحرش بها في الشروق

ليفربول يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار على صفحة النادي الرسمية

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-10-2024

الجريدة الرسمية تنشر 11 قرارًا لرئيس الوزراء

ليفربول يشيد بالإنجاز التاريخي لـ محمد صلاح: الصمت في حرم الجمال جمال

جمعنا معلومات حساسة للغاية، الحرس الثورى الإيرانى يعلن تجهيز مفاجأة لإسرائيل

منوعات

المزيد

تأجيل إطلاق صاروخ "سويوز-5" الفضائي لعام 2026

ارتفاع عدد ضحايا إعصار "هيلين" بالولايات المتحدة لـ 191 شخصا

توقعات بتحقيق فيلم "Joker: Folie à Deux" إيرادات افتتاحية تصل إلى 140 مليون دولار

صدق أو لا تصدق، تأثير فيروس كورونا يصل إلى القمر، ماذا وجد العلماء؟

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-10-2024

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أكشن ورومانسي وشعبي.. مسلسلات رمضان 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البقرة بالمنام وعلاقتها بالاستقرار والأمان في الحياة

ما الفرق بين "يا ربنا" و"يا الله"؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

شباب حول الرسول، عَمْرو بن سَلِمة، "أمَّ قومه وهو طفل"

المزيد
الجريدة الرسمية