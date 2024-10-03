المشاط تكشف إجراءات حوكمة الاستثمار وإعادة ترتيب الأولويات في خطة 2024 - 2025

كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، عن إجراءات حوكمة الاستثمار وإعادة ترتيب الأولويات في خطة 2024 /2025.

وأضافت المشاط خلال كلمتها في مؤتمر صحفي، أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي قامت بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لوضع خطوات حوكمة الاستثمار.

المشاط: إعطاء الأولوية للمشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تتمثل في إعطاء الأولوية للمشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70% والمشروعات المتوقع انتهائها، بالإضافة إلى التأكيد على عدم الاعتماد على اي مبالغ إضافية لجهات الاسناد بخطة العام المالي 2024 /2025.

وتابعت: من بين الإجراءات أيضا التنسيق مع كافة المحافظات والوزارات بشأن تحديد كافة المتأخرات المالية، بجانب تأجيل العمل على المشروعات الجديدة، وعدم توقيع أي بروتوكولات او تعاقدات جديدة إلا بعد التنسيق مع الوزارة.