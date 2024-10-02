الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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البيئة: استمرار الجولات التفقدية لمتابعة سير عمل منظومة قش الأرز بالشرقية (صور)

حرق قش الأرز
حرق قش الأرز

قامت الدكتورة شيرين فكرى مساعد وزيرة البيئة للسياسات البيئية والدكتور عصام عامر رئيس قطاع شئون الفروع والدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة لمحافظة الشرقية والإسماعيلية بجولة تفقدية بمحافظة الشرقية؛ لمتابعة محاور عمل منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة منظومة عمل نوبات تلوث الهواء الحادة  فى محافظات المنظومة ؛ لضمان انتظام سير العمل والسيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وكافة مصادر التلوث الأخرى بالتعاون مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية.

تقفد أعمال محاور عمل المنظومة بالمحافظة

وقد بدأت الجولة بتقفد أعمال محاور عمل المنظومة بالمحافظة، حيث التقى وفد قيادات وزارة البيئة بمسئول محور الزقازيق في بلبيس الحصان، وتم رصد حالة حرق بالمنطقة وعلى الفور تم تحرير محضر مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي طريق الزقازيق ميت غمر تم رصد نقطتين حرق وتم تحرير محضرين مخالفة  للقائمين بمخالفة القانون، وفي مركز بلبيس تلاحظ اشتعال بنقطة مخلفات بلدية على مصرف بلبيس العمومى وعلى الفور تم استدعاء الدفاع المدني واتخاذ اللازم.

كما تفقد وفد قيادات وزارة البيئة منطقة مكامير الفحم بقرية غيتة والزوامل بمركز بلبيس للتأكد من تواقفها حفاظا على البيئة وتنفيذا لقرار السيد المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية رقم 4008 لسنة 2024، بالإضافة إلى تفقد مقلب مشتول السوق للتأكد من استقرار الأوضاع بالمقلب وعدم وجود أى اشتعالات ذاتية، وجاهزية المقلب فى حالة الطوارئ حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وتضمنت الجولة التنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة لتعزيز التعاون المشترك خلال فترة نوبات تلوث الهواء الحادة، لمواجهة المصادر المحتملة للتلوث من خلال عدة إجراءات منها السيطرة الكاملة على الحرق المكشوف للمخلفات، وتوعية المزارعين بقيمة المخلفات الزراعية وأهميتها الاقتصادية كوسيلة لاتاحة فرص عمل ومصدر دخل ومجال استثمار جديد.

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