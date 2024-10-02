محافظ الجيزة يكرم عددا من أعضاء المجلس التنفيذي السابقين لبلوغهم سن المعاش
كرم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عددا من أعضاء المجلس التنفيذي السابقين لبلوغهم سن المعاش وذلك خلال اجتماع المجلس اليوم.
شمل التكريم كلا من (اللواء ياسر سامى رئيس حى العجوزة السابق، عبدالله نور رئيس حى بولاق الدكرور السابق، محمود ثابت رئيس مركز ومدينة العياط السابق، هالة غريب مدير مديرية التموين السابق، حمدى معاذ مدير فرع شمال الجيزة للتأمين قطاع خاص السابق).
وأشاد المحافظ بأداء المكرمين خلال مدة عملهم، وأثنى على قدرتهم على تنفيذ المهام المكلفين بها وتفانيهم في العمل بالتعاون مع مختلف الجهات وأدائها بأمانة وإخلاص، ومتمنيا لهم التوفيق.
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