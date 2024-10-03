تركيب الممشى الزجاجى أهل مصر بكورنيش النيل فى أسوان (صور)

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أعمال تركيب الممشى الزجاجى بالمستوى الثالث لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم، مؤكدًا على أن هذا الممشى يساهم فى إتاحة الفرصة الكاملة أمام الزائرين والأفواج السياحية ومواطنى المحافظة للاستمتاع بالترجل فوق مجرى نهر النيل مباشرة، وبالتالى مشاهدة اللوحة الفنية الساحرة على صفحة نهرنا الخالد وفقًا للهوية البصرية والرؤية الحضارية التى تم تنفيذها ضمن منظومة التطوير والتجميل الجارية لعروس المشاتى.

انهاء اللمسات الجمالية بمشروع اهل مصر

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرروة الإسراع بنهو اللمسات الجمالية بالمرحلة الثالثة من المشروع، والتى وصلت نسبته إلى 99 %، وتضم " المنطقة الوسطى " المواجهة لحديقة بلازا درة النيل بطول 400 م2، فضلًا عن المحلات المتواجدة بالمشروع، والتي تم تدعيمها بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية، علاوة على كافة متطلبات ذوى الهمم فى الحركة طبقًا للكود المصرى، ليكون جاهز لإستقبال أبناء المحافظة وضيوفها وزائريها.

أضاف أن هذا المشروع يمثل ملحمة عظيمة من معدلات الإنجاز تشهدها مختلف المشروعات الجارية بكافة قطاعات العمل العام على أرض محافظة أسوان، والتي تأتى ضمن الجهود الكبرى التي تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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