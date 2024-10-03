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رياضة

مدرب أستون فيلا: هذا هو مفتاح فوزنا على بايرن ميونخ

أستون فيلا
أستون فيلا

دوري أبطال أوروبا، أعرب أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، عن سعادته بعد تغلب فريقه على بايرن ميونخ بهدف دون رد، مساء أمس الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.


وقال إيمري في تصريحات  نقلها موقع "سكاي ألمانيا": "أنا سعيد وفخور للغاية بالجميع من النادي والجماهير واللاعبين والجهاز الفني، فاللعب في هذا المستوى هو الأمر الذي نريد تحقيقه".

وأضاف: "نريد مواجهة الفرق مثل بايرن ميونخ بشكل ثابت، نحن نستمتع بدوري الأبطال ونقاتل أيضا في المسابقة، لعبنا بتركيز شديد ووضعونا تحت الضغط طوال 90  دقيقة، دفاعيا لعبنا على الهجمات المرتدة ووقفنا بالقرب من بعضنا البعض، وبسبب ضغطهم تعرضنا لركنيات أكثر من المعتاد ولكن قاتلنا وفزنا، علينا اكتساب الخبرة في هذا المستوى حتى نبقى في المسابقة لأطوال فترة ممكنة".

 

مفتاح تحقيق الفوز أمام بايرن ميونخ


وعن مفتاح تحقيق الفوز: "الالتزام الدفاعي من اللاعبين، في بعض الأحيان كانوا رائعين هجوميا وأحيانا أخرى رائعين دفاعيا، الالتزام أمر هام لتحقيق الانتصار".

وتطرق للحديث عن بايرن ميونخ: "فريق جيد للغاية، وللتغلب عليهم عليك التحضير للمباراة بكل التفاصيل وعلى اللاعبين الالتزام بخطة المباراة، كما تحتاج للتمتع بصلابة ذهنية طوال اللقاء".

واختتم إيمري: "نجحوا في خلق الفرص وكنا بحاجة إلى حارس مرمى جيد في اللحظات الحاسمة، ومع ذلك كان يتوجب علينا أيضا تغيير نمط المباراة والتحول للهجوم ونجحنا في ذلك اليوم، ولكن لا نزال بحاجة لمواصلة التطور".

 

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