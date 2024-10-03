تعيين وزير المالية السابق في منصب كبير بصندوق النقد، ومعيط يكشف التفاصيل

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق تفاصيل توليه منصبا جديدا في صندوق النقد الدولي خلفا للدكتور محمود محيي الدين.

الإعلان الرسمي عن المنصب الجديد بالنقد الدولى

وقال معيط بحسب صحيفة العين الإماراتية ، إن الإعلان الرسمي عن المنصب الجديد في صندوق النقد الدولي سيكون في السادس والعشرين من أكتوبر الجاري.

وأكد أن ما يتعلق بكافة الإجراءات والتفاصيل سيتم الإعلان عنها الأيام القليلة التالية للاعلان الرسمي بالتعيين في المنصب.

وعمل الدكتور محمد معيط بالتدريس في جامعة القاهرة، وعدد من الجامعات المصرية، منها الجامعة الألمانية والجامعة الكندية، وعمل أيضا بجامعة سيتي وجامعة برمنجهام بإنجلترا، وجامعة جلاسجو باسكتلندا.

مسيرة وزير المالية السابق

حصل معيط على درجة البكالوريوس والماجستير من كلية التجارة بجامعة القاهرة، ودرجة دبلوم الدراسات العليا وماجستير العلوم ودرجة الدكتوراه من جامعة سيتى بلندن.

كما شغل الدكتور محمد معيط، منصب نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، منذ مارس 2016، وحتى تعيينه وزيرا للمالية يوم 14 يونيو من عام 2018، في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وتقلد عددا من المناصب منها مساعد أول وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، منذ أكتوبر 2015، وحتى مارس 2016.

وتقلد الدكتور محمد معيط، منصب مساعد وزير المالية للتأمينات الاجتماعية والمسؤول عن ملف التأمينات وقت أن كانت الهيئة تتبع وزارة المالية واستمر بالوزارة حتى عام 2013.