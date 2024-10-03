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رياضة

أنشيلوتي يتلقى نبأ غير سار بعد الخسارة أمام ليل الفرنسي

أنشيلوتي
أنشيلوتي

دوري أبطال أوروبا، تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، نبأ غير سار خلال الخسارة ضد ليل الفرنسي بنتيجة (1-0)، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا، في ملعب "بيار موروا".

 

 إيدير ميليتاو

ووفقا لشبكة "ذا أتلتيك" الإنجليزية، فإن مدافع ريال مدريد، البرازيلي إيدير ميليتاو يعاني من آلام في الفخذ الأيسر وسيتم تقييم حالته من قبل الطاقم الطبي.

وشارك ميليتاو أساسيًا في المباراة، قبل أن يخرج في الدقيقة 57، ويدخل بدلا منه الفرنسي كيليان مبابي.

 


وسجل هدف المباراة الوحيد لليل جوناثان دايفيد من ركلة جزاء بالدقيقة (45+3).

وبهذه الخسارة يتجمد رصيد ريال مدريد عند 3 نقاط في المركز الـ17، بينما رفع ليل رصيده إلى 3 نقاط في المركز الـ19.

 

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