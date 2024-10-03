الخميس 03 أكتوبر 2024
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محافظات

ندوة عن الاستغلال الأمثل لـ" أقراص الغلة " بالبحيرة

ندوة عن خطورة حبة
ندوة عن خطورة حبة الغلة

نظمت مديرية الزراعة بالبحيرة ندوة عن الاستغلال الأمثل " لأقراص الغلة " للحد من أخطارها بناء على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة الاهتمام بالمزارعين وإمدادهم بالدعم الفني وتوصيل المعلومات الإرشادية، وذلك بالتنسيق مع الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، واستمرارا للأنشطة التدريبية التي تتبناها لجنة المبيدات الزراعية برئاسة الدكتور محمد عبد المجيد، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الآفات برئاسة  الدكتور  أحمد رزق، الذي يعمل علي نشر عدد من الندوات التوعوية الخاصة بأقراص ( حبة الغلة ) من خلال برنامج زمني يشمل جميع محافظات الجمهورية، وبالتعاون مع مديريات الزراعة.

 

 الندوة اقيمت بمقر قاعة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالبحيرة

حيث اقيمت الندوة بمقر قاعة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالبحيرة،برئاسة المهندس ايمن عاشور مدير عام الإرشاد،و بحضور المعنيين بالزراعة  بالمديرية،من مهندسين، وفنيين، من  مراكز وإدارات زراعية مختلفة ومزارعين، وذلك تحت رعاية الدكتور حسني عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، وبحضور كلا من  الدكتور. جهاد أحمد أبو العطا أستاذ الطب المهني والبيئي بالقصر العيني جامعة القاهرة، والدكتور وجدي ولسن رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث وقاية النبات.

تسمم عن طريق تناول الحبة بالخطأ وخاصة عند الأطفال

كشفت الندوة  أن حباية الغلال اصبحت تسبب الرعب فى كثير من البيوت خاصة الريفية منها، وعنوانا متكررا فى صفحات الحوادث، ما بين حالات الوفيات ما بين تسمم عن طريق تناول الحبة بالخطأ وخاصة عند الأطفال الصغار وأحيانا الكبار أو بقصد الانتحار،  هذه الحبة لا تدع مجالا للخطأ أو التهديد، ولا تتيح أى فرصة للتراجع أو الإنقاذ، إذ تتسبب فى حدوث الوفاة خلال ساعة على الأكثر من تناولها

تسرب بودرة الفوسفين السامة على يد المزارعين

اكدت الندوة علي ضرورة تكاتف المجتمع المدني بجميع طوائفه من أجل التوعية من خطورة أقراص الغلة، كما تم الحديث عن الأخطاء الشائعة والتى يجب مراعاتها عند استخدام حبة الغلة، والمتمثلة في التعامل مع أقراص الغلة، دون ارتداء واقي اليد مما قد يسبب وقوع حالات التسمم، بسبب تسرب بودرة الفوسفين السامة على يد المزارعين، بالإضافة إلى خطورة التعامل مع أقراص الغلة والتى لا تتوقف عند تسرب بودرة الفوسفين على يد المزارع، وإنما تمتد لاستنشاق الغازات السامة الناجمة عن تحللها

 

 

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