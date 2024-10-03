الخميس 03 أكتوبر 2024
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رياضة

ملفات منتظرة على مائدة كولر في جلسته المرتقبة مع الخطيب ورمضان في الأهلي

محمود الخطيب مع محمد
محمود الخطيب مع محمد رمضان، فيتو

النادي الأهلي، يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة هامة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومحمد رمضان المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي، في حضور لجنة التخطيط الأسبوع القادم. 

تشهد الجلسة مناقشة العديد من الملفات، وأهمها ملف الصفقات ورغبة لجنة التخطيط في عقد العديد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق.

 مناقشة لائحة فريق الكرة الجديدة

كما تشهد الجلسة مناقشة لائحة فريق الكرة الجديدة التي سيقوم محمد رمضان بتقديمها، بجانب حسم موقف محمد رمضان بشأن التواجد من عدمه على مقاعد البدلاء، وفي معسكرات الفريق.

يبدأ محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في الرباط الصليبي الخلفي على هامش مران الفريق الأحد القادم، حيث ينتظر اللاعب العودة إلى الملاعب خلال فترة زمنية تصل إلى 3 شهور على أقصى تقدير. 

ويخضع لاعبو الأهلي لبعض القياسات البدنية على هامش مران الفريق الأحد القادم بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب خسارة السوبر الإفريقي، كما يخضع اللاعبين لقياسات الوزن. 

منافسات كأس السوبر المحلي في الإمارات

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تدريباته الأحد القادم؛ استعدادا لخوض منافسات كأس السوبر المحلي في الإمارات خلال الفترة من 20 الي 24 أكتوبر الجاري. 

يعود مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة غدا الجمعة؛ استعدادا لقيادة تدريبات الأهلي مجددا بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب خسارة السوبر الإفريقي. 

يعقد مسئولو  الأهلي  جلسة هامة مع نظرائهم في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر تقنية "الفيديوكونفرانس"، اليوم، الخميس من أجل مناقشة ترتيبات مباراة العين الإماراتي، حيث يبحث الأهلي مع فيفا عدة أمور خاصة بهذه المباراة المرتقبة، يأتي في مقدمتها اللائحة المالية، حيث سيحصل الفائز في هذه المباراة على مليوني دولار. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات كأس السوبر المحلي في الإمارات.

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة. 

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع  بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا". 

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