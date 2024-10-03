محمد هاني يبدأ تنفيذ برنامجه التأهيلي الأحد

النادي الأهلي، يبدأ محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في الرباط الصليبي الخلفي على هامش مران الفريق الأحد القادم حيث ينتظر اللاعب العودة إلى الملاعب خلال فترة زمنية تصل إلى 3 شهور على أقصى تقدير.

و يخضع لاعبو الأهلي لبعض القياسات البدنية على هامش مران الفريق الأحد القادم بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب خسارة السوبر الإفريقي كنا يخضع اللاعبين لقياسات الوزن.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تدريباته الأحد القادم استعدادا لخوض منافسات كأس السوبر المحلي في الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

يعود مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي القاهرة غدا الجمعة استعدادا لقيادة تدريبات الأهلي مجددا بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب خسارة السوبر الإفريقي.

يعقد مسئولو الأهلي جلسة هامة مع نظرائهم في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر تقنية "الفيديوكونفرانس" اليوم، الخميس من أجل مناقشة ترتيبات مباراة العين الإماراتي، حيث يبحث الأهلي مع فيفا عدة أمور خاصة بهذه المباراة المرتقبة يأتي في مقدمتها، اللائحة المالية حيث سيحصل الفائز في هذه المباراة على مليوني دولار.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات كأس السوبر المحلي في الإمارات.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا".