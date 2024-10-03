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رياضة

الأحد، الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لبطولة السوبر المحلي

مران الأهلي
مران الأهلي

النادي الأهلي، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تدريباته الأحد القادم، استعدادا لخوض منافسات كأس السوبر المحلي في الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري. 

ويعود مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة غدا الجمعة، استعدادا لقيادة تدريبات الأهلي مجددا بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب خسارة السوبر الإفريقي. 

يعقد مسئولو  الأهلي  جلسة هامة مع نظرائهم في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر تقنية "الفيديوكونفرانس"  اليوم، الخميس من أجل مناقشة ترتيبات مباراة العين الإماراتي، حيث يبحث الأهلي مع فيفا عدة أمور خاصة بهذه المباراة المرتقبة يأتي في مقدمتها، اللائحة المالية حيث سيحصل الفائز في هذه المباراة على مليوني دولار. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات كأس السوبر المحلي في الإمارات.

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة. 

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع  بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا". 

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