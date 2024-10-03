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رياضة

عبدالواحد السيد يكشف لـ "فيتو" حقيقة حرمان محمد صبحي من مكافأة السوبر الأفريقي

محمد صبحي، فيتو
محمد صبحي، فيتو

كشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن حقيقة وجود قرار بعدم منح محمد صبحي حارس الفريق، مكافأة التتويج بالسوبر الأفريقي بحجة أنه ادعى الإصابة قبل المباراة ولم يشارك. 

وقال عبد الواحد السيد في تصريحات خاصة: كل ما يتردد عن حرمان محمد صبحي من مكافأة السوبر غير صحيح ولم يصدر قرار بذلك واللاعب كان مصابا ولم يتهرب من اللقاء.

  الزمالك يشارك في بطولة السوبر المحلي بالإمارات

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

ويشارك الزمالك في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامته في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي.


ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

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