مصر تفوز بعضوية المجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي

أسفرت الانتخابات التي أقيمت على هامش الجمعية العامة لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي عن فوز مصر بمقعد في المجلس التنفيذي للاتحاد، ويمثل مصر في هذا المقعد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وعقدت الانتخابات أمس الأربعاء في جدة برئاسة وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري وبحضور أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين أمين طه وجميع رؤساء هيئات الإذاعة والتلفزيون لدول منظمة التعاون الإسلامي لعدد ٥٧ دولة.

الإعلامي عمرو الليثي

وأعلن الدكتور عمرو الليثي نائب رئيس الجمعية العامة ورئيس الاتحاد التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي والذي يضم في عضويته كلا من المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والمغرب وتونس والكاميرون وليبيا وفلسطين ومصر وماليزيا والأردن وسلطنة عمان ومنظمة التعاون الإسلامي.

رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي

وكان قد التقى الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي والفنان مصطفى شعبان مستشار رئيس الاتحاد للشؤون الفنية، حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك في مقر المهرجان.

وتم الاتفاق على قيام الاتحاد بتقديم جوائز مالية قدرها ربع مليون جنيه لأفضل فيلم سينمائي يناقش الأحوال والمعاناة الإنسانية التي يعيشها المواطن الفلسطيني في ظل الأحداث الجارية، وسوف يتم تقديم ثلاث جوائز تشمل الإنتاج والسيناريو والإخراج.

ومن جانبه رحب الفنان حسين فهمي بالتعاون المثمر والبناء مع اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدًا على اتفاق الرؤى مع الاتحاد في دعم الأفلام التي تعبر عن المعاناة الإنسانية للمواطن الفلسطيني.

وأكد الدكتور عمرو الليثي حرص الاتحاد منذ نشأته على دعم الأعمال التي تدعم القضية الفلسطينية وتكشف معاناة المواطن الفلسطيني، ومن جانبه أكد الفنان مصطفى شعبان مستشار رئيس الاتحاد احتفاءه بتعاون الاتحاد مع مهرجان بحجم مهرجان القاهرة السينمائي.

يذكر أن اتحاد إذاعات دول منظمة التعاون الإسلامي قد قدم جوائز مالية لأهم الأعمال الدرامية التي تخدم القضية الفلسطينية التي قدمت في العديد من المهرجانات العربية والدولية.