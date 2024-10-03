ميسي يحتفل بلقبه الثاني مع إنتر ميامي على طريقته الخاصة (فيديو)

احتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي بلقبه الثاني مع فريق إنتر ميامي بعدما حصد "درع المشجعين" في غرفة تغيير الملابس وسط زملائه في الفريق، إثر الفوز الثمين على نظيره كولومبوس كرو بنتيجة "3-2"، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، اليوم الخميس.

وحفر ميسي اسمه في سجلات التاريخ بتوسيع رقمه القياسي العالمي كأكثر لاعب تتويجًا بالألقاب على مر العصور، بفوزه بالبطولة الـ 46 في مسيرته.

الأفضل في التاريخ يحتفل بـ لقيه الـ46 😍😍😍🐐 pic.twitter.com/TqTa9mKAL5 October 3, 2024

كما أنه اللقب الثاني الذي يفوز به مع نادي إنتر ميامي، حيث أضيف درع المشجعين إلى كأس الدوريات، الذي فاز به الفريق بعد انضمام ميسي للنادي في عام 2023.

وسجل قائد إنتر ميامي، ميسي، هدفين في الشوط الأول، ثم أضاف لويس سواريز هدفًا آخر في الشوط الثاني، بينما أهداف دييغو روسي وكوتشو هيرنانديز لم تكن كافية لإنقاذ فريق كولومبوس كرو من الخسارة، وتم طرد رودي كاماتشو من فريق كولومبوس كرو في الدقيقة 63، ولعبوا بقية المباراة بعشرة لاعبين فقط.

وحافظ إنتر ميامي على الفوز، محققًا درع أنصار الدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخ النادي، وأكدوا بذلك مكانهم في الأدوار الإقصائية للدوري الأمريكي.

ومازح ميسي زملاءه خلال رفع الكأس في غرفة تغيير الملابس خلال الاحتفالات الصاخبة، قائلا: إنه ثقيل".