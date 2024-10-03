ماراثون رياضي بجامعة عين شمس احتفالا بالعام الدراسي الجديد (صور)

شهد محمد ضياء زين العابدين ر ئيس جامعة عين شمس فعاليات اليوم الرياضي الذي نظمه قطاع التعليم والطلاب -إدارة النشاط الرياضي بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر.

ماراثون رياضي بجامعة عين شمس احتفالا بالعام الدراسي الجديد

وفي كلمته أشار محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس إلى أن الرياضة ليست مجرد نشاط جسدي، بل هي أسلوب حياة يُعزز من الصحة النفسية والبدنية، ويُعزز من قيم التعاون والروح الجماعية.

وأضاف أن هذا الماراثون هو فرصة للطلاب لإظهار قدراتهم وللتنافس بروح رياضية، كما أنه يرسخ أهمية الرياضة في حياتنا اليومية وأثرها الإيجابي على المجتمع.

كما قدم رئيس جامعة عين شمس الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث، وخص بالشكر قطاع التعليم والطلاب وحثهم جميعًا طلابا وعاملين على بذل أقصى جهدكم والاستمتاع بكل لحظة من هذه التجربة.

تضمن الماراثون عددا من الألعاب رياضية والكترونية وترفيهية ( Tag archery - كورف بول - airbadminton - تجديف الصالات الأرجوميتر).